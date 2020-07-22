新冠肺炎｜瑪嘉烈患者情緒激動　護士約束肢體期間N95滑落需檢疫

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（22日）新增113宗確診個案，數字創新高。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日匯報三宗涉公立醫院事件。其中瑪嘉烈醫院一名確診病人情緒激動，一名護士及一名保安員身穿保護裝備，進入隔離病房為他進行肢體約束，期間護士佩戴的N95口罩輕微滑落，被列為密切接觸者，需入住檢疫中心。

瑪嘉烈醫院一名確診病人突然情緒激動，護士及保安員身穿保護裝備，進入隔離病房為他進行肢體約束。（資料圖片）

北區醫院物理治療病人初步確診

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，北區醫院物理治療部一名病人昨日初步確診，他於7月15日下午覆診，逗留約一個半小時，全程有戴口罩，而醫護人員均有穿好保護裝備，無人被列作密切接觸者。北區醫院物理治療部已暫停服務，以進行全面清洗，百多名病人需更改覆診期。庾慧玲稱，患者有其他家人確診，相信不涉及院內感染。

此外，庾慧玲指瑪嘉烈醫院有一名確診病人較早前突然情緒激動，一名護士及一名保安員身穿保護裝備，進入隔離病房為他進行肢體約束。期間護士佩戴的N95口罩輕微滑落，被列為密切接觸者，需入住檢疫中心。庾慧玲呼籲患者合作，跟從醫護人員的指示。

屯院支援服務員手沾患者嘔吐物

而屯門醫院一名支援服務員於7月20日，照顧一名有病徵的檢疫人士期間，被其嘔吐物沾染手部。當時該病人的檢測結果為陰性，後來轉為陽性，支援服務員被列作密切接觸者，需入住檢疫中心。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼