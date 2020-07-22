新冠肺炎｜慈雲山中心隱形病人現身　派樽搵出髮型屋菜檔員工確診

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，第三波疫情爆發有較多個案住在慈雲山一帶，衞生防護中心早前為慈雲山中心的商戶職員派發深喉唾液樣本做檢測，以找出中心有無隱形患者。最新檢測結果顯示，商場內再增5間商店的職員及食客確診新型肺炎，分別涉及中醫診所、街市、髮型屋，以及早前曾有確診患者到過的百匯軒及森奧美廚所，當局相信慈雲山中心內有大型爆發。

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本港今日新增113宗確診個案，其中105宗個案屬本地個案或與本地個案有關連，衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，因應慈雲山中心早前有多名職員及食肆顧客確診，故為該中心的店舖人員派發深喉唾液樣本瓶，以找出有無隱形患者。

慈雲山中心增6員工、食客確診

最新檢測結果出爐，早前已爆疫的「百匯軒」增兩人確診，包括第2035宗個案，患者是餐廳樓面；以及第2086宗個案，患者是該店顧客。另一間食肆「森美奧廚房」增一名65歲員工確診，為第2120宗個案，稍早已確診的第1520宗個案患者報稱於7月11日到過該餐廳。

另外三宗個案，分別是第2121宗個案44歲患者在髮廊工作，第2122宗個案，34歲患者於中醫診所「尚然堂」工作，以及第2123宗、56歲患者是街市菜檔員工。

衞生防護中心指患者大多於慈雲山中心食肆商店工作，料該商場有大型爆發。