新冠肺炎｜醫療設施瀕爆煲　醫管局：參考新加坡　研亞博館收患者

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，截至今日（22日）零時新增113宗確診個案，創單日新高。為減輕醫療系統負荷，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日（22日）表示，除啟用鯉魚門公園度假村用作社區隔離設施外，亦會參考新加坡做法，研究於其他地方，為初步確診的新病人提供治療，並會檢視亞洲國際博覽館的環境是否合適。 翻查資料，新加坡為應對新冠肺炎患者急增情況，於6天內將佔地30公頃的樟宜展覽中心改造成方艙醫院，設施能容納逾4000名康復中及輕症患者。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日於衞生署疫情記者會指出，現時公立醫院的負壓病床及負壓病房分別為1,207張及650間，使用率分別為70.3%及75.4%。因應近日確診個案增多，且負壓病床使用量高、達七成滿，故用作社區隔離設施的鯉魚門公園度假村，已進入最後準備階段，正設置電腦系統、為當值人員編更，並已購買所有物資，啟用時便會向外公布。

醫管局被問及會否安排確診者在家接受醫生的遙距治療。庾慧玲則指，除鯉魚門公園度假村外，正研究其他地方是否適合用作社區隔離治療設施。當局會參考新加坡做法，為初步確診的新病人提供治療，亦會檢視亞博館的環境是否合適，希望盡量提供醫療設施治療病人。

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翻查資料，新加坡為接收新冠肺炎患者，將新加坡樟宜展覽中心改建成方艙醫院，據當地臨時設施組織委員會說法，基礎設施建造工程耗時6天，以容納4000名康復中及輕症患者。而設施內，設有臨時洗手間、醫療中心、送餐室等，亦設有送餐機器人及遠程通訊器材，以便與患者溝通及提供餐飲。



特首林鄭月娥周日（19日）指，預計鯉魚門公園度假村約有300個單位，並會改裝亞博館作為社區隔離設施，以接收病徵輕微的患者。另外，倘安老院有爆發受感染情況須撤離，亦會接收相關長者。當局正研究亞博館可提供少個單位，將檢視其通風設施，並添置床位等必要設施，料其中一個場館最快下周可使用。