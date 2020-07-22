新冠肺炎｜傳林鄭向中央請求支援　陳肇始：內地有了解是否需協助

第三波新冠肺炎疫情持續，有報道稱，特首林鄭月娥已向中央求助，假如香港疫情持續惡化，醫療系統無法應付，希望中央協助。食物及衞生局局長陳肇始今日﹙22日﹚表示，港府一直與內地相關部門聯絡，現時本地疫情嚴峻，急劇變化，內地亦非常關心，並了解最新情況，是否需要協助。 在疫情嚴峻之際，醫管局昨日﹙21日﹚宣布全體凍薪，被質疑打擊醫護士氣。陳肇始表示，凍薪安排由醫管局決定，政府早前已向醫管局撥出47億元，資助員工於疫情期間，包括住宿、抗疫物資的需要。她又對醫護於疫情間不辭勞苦表示感謝。

有傳媒引述消息稱 ，特首林鄭月娥已向中央求助，如香港疫情持續惡化，醫療系統不堪負荷，希望中央協調內地醫務支援，更指上海等地的醫務人員，已接獲相關指令，正在待命到香港提供支援。

對於有關消息，陳肇始表示，食衞局一直有與內地衛健委聯絡，包括簽署協議，聯防聯控等；早前亦有派員到武漢學習。她稱，現時香港疫情嚴峻，急劇變化，內地非常關心，了解香港最新情況，跟進是否需要幫助。她回應英文傳媒提問時也指，內地方面曾問及港方有否需要協助。

陳肇始續指，香港現時較需要檢測能力，礙於人手及機器，未能滿足大量檢測量。現時已有兩間內地私營機構協助，為香港4類高危人士，即安老及殘疾院舍員工、的士司機、食肆員工，及物業管理員檢測。

陳肇始表示，凍薪由醫管局決定，政府早前已就防疫工作，向醫管局撥款47億元，資助員工如住宿、抗疫物資、防疫裝備等方面的需要。（高仲明攝）

醫護凍薪 陳肇始︰醫管局決定

另外，醫管局近日宣布全體凍薪，有意見擔心會影響前線醫護士氣。陳肇始表示，凍薪由醫管局決定，政府早前已就防疫工作，向醫管局撥款47億元，資助員工如住宿、抗疫物資、防疫裝備等方面的需要。她表示，感謝醫護於疫情間不辭勞苦。