新冠肺炎｜男子檢疫期間外出尖沙嘴播毒？　張竹君解釋錯在衞生署

新冠肺炎爆發第三波疫情，一名本周日（19日）列為確診個案的強制檢疫中年男子，行蹤表列明潛伏期內曾到過尖沙嘴多處地方，包括到香港藝術館Ink Seafood Bar &Eatery歎番餐，被質疑違反檢疫令外出，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）終還該男子清白，而錯在衞生署。 根據現行政策，由外地返港於家居檢疫人士，需於檢疫期第12日由他人交回深喉唾液樣本予收集站。張竹君解釋，署方人員在第13日才取樣本作檢測，結果遲了有結果及通知當事人。 按推斷男子獲通知為完成檢疫翌日、即返港第15日。他於尖沙咀YMCA酒店接受檢疫，當日收到噩耗前，除了到香港藝術館，也有到騏生商業中心及漢中大廈 。

根據衞生防護中心資料，該名確診患者曾到訪尖沙嘴Ink Seafood Bar &Eatery。（Ink Seafood Bar &Eatery官網圖片）

涉事確診個案為1837，是一名經阿聯猶從巴林來港的42歲男子。他於本月4日到港，原應在上周五（17日）完成為期14日家居檢疫。按規定他在第12日、即上周三（15日）交回深喉唾液樣本予收集站，最遲兩日後、即17日收到病毒檢測結果。

他是本周日衞生署報告的108名新確實者之一，是在前一日、即18日確診。根據衞生署資料，他其時住處為尖沙咀梳士巴利道YMCA香港基督教青年會，備註列明是「強制家居檢疫人士」，但行蹤資料卻顯示，他在上周六曾先後到香港藝術館 Art Ink Seafood Bar & Eatery、尖沙咀漢口道騏生商業中心及漢中大廈，都在YMCA附近，因此被懷疑違反檢疫令外出播毒。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，需時，將會推前至居家檢疫第10日開始收取樣本瓶。（李澤彤攝）

張竹君：遲了通知當事人檢測結果

張竹君在今日記者會上解釋，衞生署在上周四（16日）才取樣本作病毒檢測，因此遲了獲得該名人士的檢測結果，並遲了就此通知他。她指該名人士於檢疫期間並無外出，一直留在酒店隔離。她又稱，今次屬首例，過往的個案均於14日檢疫期內獲知測試結果為陽性。

張竹君在記者會上公布，由於等候檢測結果需時，修訂原於居家檢疫第12日收取樣本瓶做法，將會推前至第10日開始收，希望檢疫人士能盡早取得結果及完成檢疫。

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