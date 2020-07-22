新冠肺炎｜口罩令擴大市民嫌唔夠辣　倡擴至戶外、延長期限

政府修訂法例第599I章擴大口罩令，市民除於公共交通工具上需強制戴口罩外，明日（23日）起在室內公眾地方、巴士總站及公共交通交匯處，均須強制戴口罩，措施為期兩周。 有在商場「除罩」乘涼的市民表示，理解新例有必要性，罰款亦具阻嚇，明日起會提醒自己保持戴口罩；他同時認為，應把室外公眾地方，一併納入強制戴口罩範圍，並推行至少兩個月，才能見成效。

大部分市民進入商場均有戴口罩。（勞敏儀攝）

目前不少商場均有貼出告示，呼籲入內顧客必須戴口罩，但記者今午到深水埗西九龍中心視察期間，仍見有零星市民沒有戴上口罩。

黃先生沒戴口罩，在商場欄杆旁乘涼，他解釋「啱啱行咗幾條街，口罩都濕晒」，隨即從褲袋取出口罩。對於新修訂的口罩令，他認為肯定會帶來不便，但面對每日逾百宗確診個案，理解新例必要。若日後戴口罩感太熱時，只好在口罩中加放紙巾吸汗。被問到室內口罩令會否推得太遲，黃先生認為，若政府一早強制戴口罩，或被指「剝削自由、做多咗、多此一舉」。但新措施僅推兩周，他質疑難收成效，最理想是推行兩個月。

對於室外公眾地方仍見有人「除罩」吸煙、吐痰，黃先生續指，不少街道均十分狹窄，禁令應涵蓋室外地方。但他又指，明白不是人人在辦公室工作，對於做苦力、在地盤工作人士而言難以做到，無奈說「客觀上覺得有需要，但主觀上覺得難做到」。

室內巴士總站十分侷促，但記者視察期間，未見有市民候車時不戴口罩。（勞敏儀攝）

拒戴口罩市民：（聽日）避到就避

同樣沒戴口罩的梁先生，今日在商場閒逛。梁認為「戴口罩可以防疫，無科學根據」，又稱自己多數在乘搭交通工具，或是要求戴口罩才能內進的地方才會戴上。被問及近日有過百宗確診，會否擔心染疫，梁先生稱「唔驚，勤洗手就可以」，加上沒有與沒戴口罩的人近距離交談，相信自己感染機會低。對於新例明日起實施，他說自己「避到就避」，也不想被罰款，當進入室內地方會考慮戴回口罩。

不少商場在門口貼告示，要求市民戴口罩。（勞敏儀攝）

商場內，有市民購買小食後，在商場走廊除下口罩進食。該市民相信，在商場公眾地方進食不會「犯禁」，「唔通食肆食就得，企喺度食就唔得」，又認為室內強制戴口罩有必要。

夏日炎炎，室內巴士總站十分侷促，惟新措施下，候車市民將必須戴口罩。黎伯伯說，途徑車站時，也熱得要拉低口罩透氣，他直言「老人家戴得耐唔夠氣，要回一回氣......天氣熱好辛苦」。他又指，部分長者堅持不戴口罩，相信禁令的罰則，會具足夠阻嚇性。

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