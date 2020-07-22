新冠肺炎｜土瓜灣學之園幼稚園教師確診　居民倡評估風險才開學

本港新冠肺炎疫情嚴重，今日（22日）公布截至凌晨新增113確診個案，當中有三名教師，分別於土瓜灣學之園幼稚園、銅鑼灣保良局金銀業貿易場張凝文學校及摩星嶺聖嘉勒女書院任教，屬源頭不明。 有土瓜灣居民估計，確診教師可能於停課後感染，不擔心幼稚園爆發疫情，但認為政府應評估風險，考慮何時開始新學年。

學之園幼稚園（昇御海逸校）有教師確診，暫時源頭不明。（羅國輝攝）

位於土瓜灣私人屋苑昇御門地下的學之園幼稚園（昇御海逸校）有教師確診，由於幼稚園早已停課，學校沒有開放，門口位置可見擺放了消毒潔手液及探熱槍。

附近居民黃女士表示，幼稚園停學已一段時間，相信教師不是校內感染，有可能是停課期間外出而染疫，估計不會播傳予校內師生。

學之園幼稚園（昇御海逸校）因疫情早已停課。（羅國輝攝）

接連有教師確診，黃女士認為教育局應待疫情放緩，再決定何時開始新學年，「如果停課又繼續出街，到開學時就好危險，驚校園爆發。」

街坊陳婆婆就指，附近不少居民都會到昇御門內的御海商場購物，但由於幼稚園是置於另一端入口，平時不用途經，不太擔心受感染，會繼續到商場買日用品。

不少土瓜灣居民都會對幼稚園同一商場購物，有居民坦言不擔心。（孔繁栩攝）

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