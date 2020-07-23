新冠肺炎｜增26間食肆曾有患者光顧　一人確診日到元朗兩間麥當勞

衞生署昨日（22日）報告新冠肺炎確診個案創單日新高，日增113宗，均是前日星期二（21日）確診。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，名單再新增26間食肆，當中於慈雲山中心再多4間食肆上榜；此外亦有熱門食肆上榜，如深水埗蕃茄師兄。

元朗有五間麥當勞，患者編號2092的32歲男子，在前日先後去過元朗廣場及興發大樓教育路麥當勞分店，惟未知衞生署是否當日或昨日才通知事主染疫。