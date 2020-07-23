新冠肺炎｜增26間食肆曾有患者光顧　一人確診日到元朗兩間麥當勞

撰文：張嘉敏
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衞生署昨日（22日）報告新冠肺炎確診個案創單日新高，日增113宗，均是前日星期二（21日）確診。衞生防護中心晚上更新確診患者到訪過的地方，名單再新增26間食肆，當中於慈雲山中心再多4間食肆上榜；此外亦有熱門食肆上榜，如深水埗蕃茄師兄。
元朗有五間麥當勞，患者編號2092的32歲男子，在前日先後去過元朗廣場及興發大樓教育路麥當勞分店，惟未知衞生署是否當日或昨日才通知事主染疫。
深水埗蕃茄師兄 灣仔快樂蜂上榜
衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增26間食肆曾有確診者到訪。當中有熱門食肆上榜，包括於深水埗蕃茄師兄、觀塘成業工業大廈海潮食堂、荃灣兆和街全記點心專門店等。
新上榜食肆亦不乏連鎖餐廳，包括Megabox Ruby Tuesday、深水埗美葵樓百份百餐廳、灣仔快樂蜂（Jolibee）、元朗廣場牛一等。
於元朗區更有兩間麥當勞上榜，分別為元朗廣場分店及興發大樓教育路分店，個案2092、32歲男子於前日星期二（21日），同日光顧兩店，即患者確診當日，惟未知何時獲得知，而他早在上周五（17日 )已發病。
至於慈雲山中心再多4間食肆上榜，分別是吉野家、加藤屋、湯加及肯德基。
▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼
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至於在患者行蹤方面，個案2023（28歲女子）曾於7月16日到過葵芳港鐵站。
此外，亦有多個商場上榜，包括荃灣千色匯、元朗形點一期、東薈城。而個案2000則曾於7月15日到訪西貢動物醫院。
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