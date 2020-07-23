新冠肺炎｜周五起鯉魚門度假村接收輕症患者　首批料涉30人

本港迎來新型冠狀病毒肺炎第三波疫情，自7月初起確診數目急增，公立醫院隔離病床佔用率高逾七成，醫院管理局將鯉魚門度假村的檢疫單位改用作「社區隔離設施」，明日（24日）起啟用，提供350個床位接收病情穩定、康復中的確診患者，料首日會轉送約30個患者。 天水圍醫院副行政總監李立業表示，隔離設施主要接收50歲以下、情況穩定的病人，望紓緩醫院病床壓力，又透露疫情若有變化，或需考慮更多其他設施。

鯉魚門度假村內的單位分為A區及B區，其中可提供230個單位的B區已清空，明日起可接收確診患者，而有120個單位的A區暫仍有檢疫人士入住，料明日才可清空。

50歲以下輕症者可轉入鯉魚門

獲轉送入社區隔離設施的病人需符合幾項條件，包括年齡50歲以下、有自理能力、病情穩定、無發燒逾兩日、無肚瀉、不需氧氣治療等，這些病人會獲消防處以救護車送入鯉魚門，入住期間不獲准離開房間，並需每日量度維生指數如血壓、溫度、血含氧量等，若指數不符指標，醫護會獲電腦系統告知。

病人需待連續兩日深喉唾液樣本對病毒呈陰性才會獲准離開隔離設施，並獲解除隔離令。

天水圍醫院副行政總監李立業稱，第三波疫情較多年長病人，傾向讓長者留在醫院內接受治療，而轉入鯉魚門的病人經醫生評估，預計該些病人不會在鯉魚門住得太久，有一定流轉速度，他期望新設施可紓緩醫院病床的壓力。

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需7醫生42護士進駐

李立業透露若度假村住滿人，料需7名醫生及42名護士進駐，目前已招聘包括2名急症科醫生在內的6位醫生，以及23個來自社康、老人科的護士。啟用之初，醫生會每日朝九晚五上班，之後會延長至朝八晚八，其餘時間則由鄰近的東區醫院急症室支援，處理病情變化及創傷，而護士則可提供24小時服務，上下午兩更分別11人，晚上則只得2個護士當值。

醫管局總護士長梁明指，除了護士外，有醫療助理會當值，而民安隊、醫療輔助隊、警隊等亦會派員進駐。他透露護士的報名反應踴躍，目前有部份護士已在在候命名單。

欠X光診斷 僅視像會診

被問到為何未將鯉魚門的設施直接定義為「臨時醫院」，李立業解釋，隔離設施只能視像會診，亦欠缺X光診斷服務，與醫院仍有一定差別。

李續指，正研究以亞洲國際博覽館用作「社區治療設施」，接收社區內的新確診患者，以年輕、病徵輕微的患者為主，細節有待商討。