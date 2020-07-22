【新冠肺炎】歌手何弘軒母親發高燒確診　隔離營直播中泣不成聲

童星出身的34歲歌手何弘軒（Alan），今日（22日）在社交網站宣布因其母確診新冠肺炎而被視作密切接觸者，雖然測試結果呈陰性，不過現正於西貢隔離營隔離中。

歌手何弘軒現正接受隔離。（Instagram：@hooalan）

他拍片交代自己在隔離營的狀況，而提到他年紀老邁的媽媽不幸確診時亦泣不成聲：「而家都幾擔心，因為佢年紀都比較大，同埋病情又幾反覆，不時都會發燒，之前幾日都係發燒又好快退燒，不過呢兩日又好高燒，一直都唔退燒，所以都好擔心佢嘅情況。」

何弘軒在Instagram發文宣布自己肺炎檢測呈陰性。（Instagram：@hooalan）

何弘軒一度講到泣不成聲。（Instagram：@hooalan）

Alan接受《香港01》記者訪問時表示，自己一家都住在沙田，雖然沙田有不少感染個案，但估計媽媽應該不是於區內買餸時感染：「佢係因為有個朋友確診，之前一齊見過面飲過茶，所以佢就去驗，結果發現自己確診。」他表示媽媽上星期確診入院時並無病徵，直到近兩日開始病情變得嚴重：「呢兩日開始發高燒，一直都冇退燒，醫生都話佢個肺開始有少少花。」

何弘軒的媽媽確診新冠肺炎，而他自己則測試呈陰性。（Instagram：@hooalan）

Alan透露住了西貢隔離營一個星期，設施比爸爸隔離的地方駿洋邨好：「聽聞駿洋邨嗰邊比較差，又冇冷氣，擔心佢年紀大會不習慣，都驚佢會熱到中暑。西貢戶外康樂中心呢邊設施係ok嘅，房間各樣都好整潔，最緊要係有冷氣有電視。」他表示自己再多隔離7日就能離開，不過因為醫院現時不讓家屬探望確診者，所以暫時無法去醫院探望媽媽。