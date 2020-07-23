新冠肺炎｜政府或研關商場　零售店：係就快　反正7點後變死城

近日全港食肆於晚上六後只可以出售外賣，禁止堂食以減互相感染風險，每逢入夜放工時間過後，市面上顯得較以往更為冷清，陳肇始今早接受港台節目訪問時表示，倘疫情繼續嚴峻，不排除會推更嚴厲措施，被問到會否進一步要求關閉商場及商店，她亦表明會研究一切措施。 有零售店店員對此表示無所謂，「係就快實施啦，長短不如短痛，依家（晚上）7點後都死城咁，無人架！」 亦有經營飾物店的李小姐則說，若政府推出「禁商場令」，會樂意跟隨，「我會聽話架，我哋相信政府架，睇大陸都無事，都搞得掂啦！」

於荃灣一商場出售電話機殼的阿立（右一）表示，得知港府有關考慮後也感無奈，但明白疫情加劇，要推出也無辦法。（梁煥敏攝）

於荃灣一商場出售電話機殼的阿立表示，得知港府或考慮研究關商場後也感無奈，但明白疫情加劇，要推出也無辦法，「生命緊要啲，都無辦法要跟架！係就快實施啦，長短不如短痛，而家（晚上）7點後都死城咁，無人架！」他說，現時每日只有20多單生意，全部於晚上7時前交易的，近兩星期街上氣氛顯得慘淡，的確令人擔心各行經營。

關門兩星期「捱得住」

阿立續說，若然政府有意出有關法例，關閉一至兩星期該「捱得住」，但若果要推出再長時期，生活上的確有所困難，「都真係唔夠收入架，到時就真頭痕，做又難唔做又難。」他指近日留意到附近不少小食店陸續結業，感到忐忑不安，慨歎現時全港要經歷艱難時間，「一間間咁執，都幾恐怖，都希望快啲完。」又說現時將營業時間更改，提早兩小時開店，晚上約九時關門盡早回家休息，並希望港府再推出保就業措施，協助有需要行業及人士。

陳肇始今早接受港台節目訪問時表示，倘疫情繼續嚴峻，不排除會推更嚴厲措施。被問到會否進一步要求關閉商場及商店，令現時難以經營的售行業，經營難上加難，有店員說，「係就快實施啦，長短不如短痛，而家（晚上）7點後都死城咁，無人架！」（梁煥敏攝）

另外，經營飾物店的李小姐則說，若政府推出「禁商場令」，會樂意跟隨，「我會聽話架，我哋相信政府架，睇大陸都無事，都搞得掂啦！」她續說，在商言商可繼營業才能維持生計交租，但疫情確加劇，身體健康更為重要，不介意短期停業，但不希望時期太長，「要關兩三個星期都可以，但希望業主幫幫手。」又說現時的營業時間已縮減三分之一，收入也大減，但也只可無奈面對。