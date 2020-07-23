新冠肺炎｜口罩令首日　商戶拒帶罩：好熱、唔好意思

近日新型肺炎疫情惡化，港府為加強《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》（第599I章）規例，強制市民在室內公眾地方、公共交通工具總站及轉乘處佩戴口罩，為期14天。 今日（23日）為法例生效首日，《香港01》記者於荃灣巴士總站及港鐵站附近商場視察，發現仍有部份商店檔販、職員及等待巴士的乘客，將口罩拉低，部份人更沒戴口罩，被記者發現後即取出戴上，並笑說，「好熱，唔好意思！」而街上則有有九成市民戴上口罩防疫，但部份人露出了鼻子，似乎不太適當。

荃灣巴士總站及港鐵站附近商場視察，發現仍有部份商店檔販、職員及等待巴士的乘客將口罩拉低，部份人沒有戴上，被記者發現後即取出戴上。（鄭子峰攝）

在荃灣南豐中心，不少找換店的職員均未有戴上口罩，職員何小姐這樣理解：「我哋唔驚，人少少之嘛，好似喺屋企做嘢咁，唔驚傳染嘅！」她說，由於店前有大片玻璃阻隔，又會勸喻未有戴上口罩的客人，認為已經足夠，「最多叫佢戴返先，有雙重保護。」至於會否被檢控，她則直言不清楚，「我都唔知呀，公司唔係私人地方咩？要罰我就戴囉！」惟找換店不時接觸金錢，香港大學微生物學系講座教授袁國勇亦曾指鈔票會引起傳播病毒風險，要有所警惕。

檔販：天氣熱口罩濕晒

報紙檔檔主王先生説，自己一向有戴口罩，但係由於天氣很熱，口罩5分鐘已經「濕晒」，夏日炎炎戴著的確辛苦，但還可接受，「儘量都會戴住嘅，我辛苦，做地盤、真係行街做嘢嗰啲咪仲辛苦，日曬雨淋戴住。」但記者發現，他戴口罩時不時將鼻子露出，變成「一戴一露」。

不少找換店的職員均未有戴上口罩，惟店員認為有「玻璃窗」保護，不用擔心。（鄭子峰攝）

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王先生對此解釋，絕大部份客人和經過報紙檔的市民也有戴上口罩，故此不太擔心，「見到有人咳我就即刻彈開，如果呢度係屋邨，喺慈雲山我就真係驚喇！」此外，記者亦見有小食檔販拉下口罩，發現鏡頭即戴上並說，「一向都戴架，最多會拉低10秒，好焗！」

市民巴士總站拉低口罩 遇記者即戴好

另外，亦有到巴士總站等車的市民未有戴上口罩，何先生一邊喝著紙包飲品一邊走著，口罩拉下露出口鼻，似乎已觸犯有關規定，他見到記者查問，顯得尷尬地說，「我知唔得，我戴返！」他坦言明白現時疫情嚴峻，正確戴上口罩有必要性，自己亦會擔心受到感染，會戴口罩、多用搓手液防疫。

問他知否現行法例上哪些方要戴上口罩時，他說「總之出街就唔得啦！見到人嘅地方囉！」又慨歎若被執法人員發現未有戴上罩時被罰款時，會感到無奈，「無計，照俾錢囉，係唔抵架！」