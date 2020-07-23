新冠肺炎｜如疫情惡化不排除關商場　陳肇始避答豁免檢疫是否漏洞

新冠肺炎疫情持續，食物及衛生局長陳肇始昨日（22日）宣布修改《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》（第599I章），強制市民在室內公眾地方、公共交通工具總站及轉乘處佩戴口罩，今日（23日）起生效，為期14天。 陳肇始今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，倘疫情繼續嚴峻，不排除會推更嚴厲措施。被問到會否進一步要求關閉商場及商店，陳肇始說，如疫情一直沒有好進展，便需再收緊社交距離措施，任何措施都是方向。有專家認為，豁免機師及船員等人檢疫構成防疫漏洞，造成第三波疫情爆發。陳未有回應豁免檢疫是否屬漏洞，只稱當局已加強措施。

食物及衞生局局長陳肇始宣布擴大口罩令範圍，但她表示難以強制市民在所有地方戴口罩。（高仲明攝）

陳肇始稱，本港疫情整體仍然嚴峻，相信上周三（15日）推出的禁晚市堂食措施需７至14天才能有效果。她認為本周很關鍵，或因大家出現抗疫疲勞，街頭未似三月般安靜；倘疫情繼續嚴峻，不排除會推更嚴厲措施。

被問到會否將「口罩令」加辣至戶外地方，陳肇始表示，室外的空氣較流通，而不少很多室外活動，譬如運動都難以戴口罩，做法彈性較大。若市民在街上遇見沒戴口罩的人，她建議市民先自行避開，未來不排除增加口罩令覆蓋場地。

至於會否進一步要求關閉更多場所，如商場及商店，陳肇始說，如疫情一直沒有好進展，便需再收緊社交距離措施，整體原則是減低人流，任何措施都是方向，而針對食肆再減少人流都是方向之一。她勸喻市民留在家中，盡量減少不必要外出。

物管協會：商場客服員隨身帶口罩 贈予沒口罩市民

香港物業管理公司協會會長陳志球在《千禧年代》中表示，昨日曾觀察個別商場，沒發現有人不戴口罩。他與管理商場的公司商討過，明白前線管理人員並非執法者，若發現有市民不戴口罩，會勸喻及提醒。他認為港人的質素高，大多數人會聽從勸告；而顧客服務主任亦會隨身帶備幾個口罩，倘有市民忘記帶，便送一個給他。除非出現極端或刑事情況，否則商場都不會報警或趕走沒戴口罩的市民。

陳肇始說，如疫情一直沒有好進展，便需再收緊社交距離措施，整體原則是減低人流。（資料圖片／勞敏儀攝）

陳肇始未肯回應豁免檢疫人士是否漏洞

有專家認為，豁免機師及船員等人檢疫構成防疫漏洞，造成第三波疫情爆發。陳肇始未有回應豁免檢疫是否屬漏洞，只稱當局已加強措施，要求從九個高危國家到港的人士提供陰性檢測證明及酒店訂單，到港後亦會為他們安排檢測。早前衞生署亦規定機組人員等在港期間不應離開居所，運輸及房屋局會翻查他們有否違規。

新冠肺炎疫苗採購方面，她表示科學委員會正一直觀察，正仔細研究不同疫苗的臨床科學認證，需掌握更多資料，確保疫苗安全有效才會購買。

陳肇始於商台節目《在晴朗的一天出發》則提到，凡任何公眾人士均可進入的室內場所，便屬於口罩令所指的公眾地方，辦公室則不計算在內，她強調需靠市民自律，僱主亦可要求員工遵從。被問到會否將規管範圍延申至室外的巴士候車處，她則指，有聽到相關意見，由於現時仍屬首階段措施，當局會密切留意情況，不排除稍後可即時加入。她又呼籲市民於人多擠迫的室外地方佩戴口罩。

不少市民佩戴口罩時，鼻部外露，她則指，按照相關規例，口罩需要完全覆蓋到口鼻，「個鼻突出來，已經觸犯法例」。



至於何時擴大至全日禁堂食，她則指，此星期是關鍵，當局一直監察情況，倘嚴峻，不排除實施更嚴厲措施。她又指，確診數字是重要指標，整體趨勢及風險數據亦然，亦需由衞生防護中心評估。

被問到港府是否承認入境檢疫有漏洞，她於商台節目同樣未有正面回應，僅強調邊境管制嚴謹，回港的均是香港居民，現時亦不予其他國家人士入境，此方面亦比其他國家嚴厲，她又強調，循機場入境人士，均一律需進行檢測，始可返家或酒店檢疫，她又謂，政策能否收緊，需檢視空間及能力，「在不同環節檢視，一路有收緊同爭取措施。」

據報港府請求中央調配醫護來港增援，陳肇始則指未有聞及相關情況，但當局有與內地透過聯防聯控機制，了解雙方疫情及交換意見。