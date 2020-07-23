DSE 放榜｜楊潤雄：建議今屆考生明年放榜回校　與師弟妹分享心得

中學文憑試昨日（22日）放榜，教育局局長楊潤雄今日在社交專頁發帖文表示，今年因疫情關係，大部份學校改以電子方式發放成績通知書，有考生可能覺得，未能在放榜當日回校領取成績和拍照是一份遺憾。楊表示，理解考生的心情，但解釋安排是要保障大家健康，建議考生明年放榜日再次回校，與師弟妹分享經驗和心得，將會是更有意義和更難忘的放榜歷程。

教育局局長楊潤雄今日在社交專頁發帖文表示，建議考生明年放榜日再次回校，與師弟妹分享經驗和心得，將會是更有意義和更難忘的放榜歷程。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄在帖文表示，從媒體報道得知「狀元」故事外，亦知悉肢體傷殘或其他特殊教育需要的學生，以及基層家庭的同學，雖然在學習和生活上都遇到較大的困難，卻經過努力，取得佳績，是社會的驕傲。

今年因疫情關係，多數學校改以電子方式發放成績通知書，楊潤雄指，有考生可能覺得，未能在放榜當日回校領取成績和拍照是一份遺憾。楊表示，理解考生的心情，但解釋安排是要保障大家健康，建議考生明年放榜日再次回校，與師弟妹分享經驗和心得，將會是更有意義和更難忘的放榜歷程。

他指，今年的文憑試一再延期，學校試場須加強防疫措施，臨近放榜日子，學校又再因疫情關係，須改以電子方式發放成績通知書，形容當中的工作量「可想而知」，藉此感師各學校安排。他又指，原本預算昨日到一所特殊學校跟考生一同放榜，但為了減少人群聚集，取消了親身到學校鼓勵考生的慣常安排，明年必會完成約定。