DSE放榜2020｜在囚青年考六科取20分　重讀生英文達3級冀升讀社工

2020年中學文憑試今日（22日）放榜，有青少年在囚人士在考試中取得滿意成績。本年有九名來自壁屋懲教所、歌連臣角懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士報考文憑試。 其中一名考生考獲六科最高共20分的成績，另外亦有考生重考英文科獲三級成績，希望升讀大學修讀社工。

青少年在囚人士在香港中學文憑考試取得滿意成績。（圖片來源：懲教署）

2020年中學文憑試今日（22日）放榜，有青少年在囚人士在考試中取得滿意成績。本年有九名來自壁屋懲教所、歌連臣角懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士報考文憑試。他們共報考44張試卷，其中30張取得二級或以上成績，佔總卷數68.2%，報考的科目包括中國語文、英國語文、數學及通識教育四個核心科目，以及經濟和旅遊與款待兩個選修科目。

歌連臣角懲教所其中一名考生考獲六科最高共20分的成績，符合入讀本地大學的基本入學要求。

另外，一名壁屋懲教所的考生去年考獲六科共23分，但當中英文科只得到二級的成績。他今年再接再厲決心重考英文科，如願以償考獲三級成績，達到本地大學的基本入學要求，希望成功升讀大學修讀社工，以自身經歷幫助社會上有需要的人。

青少年在囚人士在香港中學文憑考試取得滿意成績。（圖片來源：懲教署）

懲教署助理署長（更生事務）溫明淇表示，在囚人士參加公開考試，考取獲認可的學歷，有助增加他們在獲釋後受聘的機會，同時亦有助他們繼續升學，為重投社會作好準備。

溫明淇續指，青少年在囚人士參與香港中學文憑考試，並不是一件容易的事。他們大部分在入所前只有初中程度，以不足一年的時間追上三年的高中課程。過程中，學員都表現出求學的決心和毅力，克服學習上的困難。家人的支持，以及各懲教署職員及教師的悉心教導和協助亦給予他們莫大的鼓勵。他亦呼籲公眾給予更生人士公平機會，接納及支持他們重返社群。