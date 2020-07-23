新冠肺炎｜梁卓偉料第三波源自輸入個案　未來一周確診宗數未回落

新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（23日）再有118宗確診個案，香港大學醫學院院長梁卓偉稱，估計第三波爆發源頭來自輸入個案，相信他們經的士前往市區酒店，途中傳染的士司機，再將病毒帶入社區。 他又稱，估算本港最新的病毒即時傳播率近日已回落至少於1，即一名感染者不足以傳染一人，反映近日防疫措施有效，但估計未來一周確診數字不會有明顯轉變，料再等多兩星期才回落。

梁卓偉稱，分析確診者數據後，估計本港最新的病毒即時傳播率近日已回落至少於1。（資料圖片）

港大醫學院院長梁卓偉稱，經分析近日個案的基因排序，發現第三波疫情來源非荃灣梨木樹邨等，於5、6月的本地感染群組。他估計，疫情源頭可能來自輸入個案，相信與獲豁免檢疫的機組人員等有關。他解釋，部份機組人員入住的酒店在市區，他們坐的士前往需時45分鐘至1小時，途中會將病毒傳給的士司機，再經由食肆等交叉感染，如早前的坪石彬記粥麵美食群組。

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政府應審慎觀望情況收緊措施

梁卓偉稱，根據確診個案數字及市民使用八達通出行的數據，估計本港最新的病毒即時傳播率近日已回落至少於1，即一名確診者可傳染少於一人，顯示近日的防疫措施有效。他稱，現時確診數字有滯後，未來一周的確診數字不會有明顯轉變，「即係等於食咗特效藥一段時間、幾個禮拜先見到效用。」至於未來是否需要收緊措施，他認為政府應更審慎觀望情況。