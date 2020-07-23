新冠肺炎｜大圍救世軍隆亨長者之家院友初確診　兩職員早前已染疫

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，多間院舍「中招」，大圍的救世軍隆亨長者之家清潔工及廚師相繼確診，今日（23日）一名院友亦初步確診。 記者今日下午到現場視察，其所處的大圍隆亨邨榮心樓3及4樓均關上大門，不少同幢居民因共同電梯等公共設施感擔憂。記者嘗試按門鐘了解院舍情況，有職員僅回應「我哋無嘢答住」。

老人院門外有一張摺檯，上有一個大膠袋，內有數個已拆出的口罩，未知曾否使用。（李澤彤攝）

大圍隆亨邨救世軍隆亨長者之家一名清潔工及一名廚師確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日指兩人會在同一地方更換衣服及共用洗手間，但無直接接觸長者，院舍院友和職員須接受檢測。

衞生防護中心檢測院友後，其中一名院友因發燒入院，亦初步確診，有11名院友被視為密切接觸者需要檢疫，中心會研究是否需要轉到其他地方進行檢疫。

記者今午到場視察，發現其所處的隆亨邨榮心樓3及4樓大門均關上，電梯亦無法到達可進入老人院的的4樓，按門鐘後職員步出稱「我哋無嘢答住」，從門縫可見老人院仍開燈及冷氣，內有多間房，而4樓門外有一張摺檯，上有一個大膠袋，內有數個已拆出的口罩，未知曾否使用。記者其後以市民身份致電該老人院，有職員接聽稱「我哋都仲忙緊、處理緊......消毒清潔日日都有做」，但確實情況及長者人數籲聯絡傳訊部，但記者致電傳訊部則無法接通。

保安表示未見有大批人撤離

在大堂及電梯，均有貼出告示通知居民有人確診新冠肺炎，管理處已在昨日派員進行徹底清潔及消毒。保安表示，僅知悉老人院有兩職員確診，下午曾見有職員購買大量飯盒上樓，未見有大批人撤離。老人院及居民共同電梯，有路過居民表示「好擔心，要同公司講」，觸碰物件也戴上手套；保安也坦言「擔心都無用，又唔畀我請假」，其正佩戴較高防禦力的口罩也是自費購買，以求安心。

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