新冠肺炎｜仁濟醫院葵青中醫診所員工初步確診　今日起暫停服務

新冠肺炎爆發第三波疫情，今日（23日）新增118宗確診個案。位於葵涌的仁濟醫院暨香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）有員工初步確診。記者於下午6時半到達下葵涌的分科診所及特殊教育服務中心，位於大樓地面的中醫診所門外貼有告示，指診所員工初步確診，將於今日起暫停服務直至另行通知，並已完成消毒工作。

中醫診所門外貼有告示指，診所將於今日起暫停服務，直至另行通知，並已於今日完成消毒工作。（羅國輝攝）

記者今日（23日）下午6時半，到下葵涌的分科診所及特殊教育服務中心觀察，因位處半山，附近的人流稀少，僅得一個供市民轉車的巴士站；而中心亦於晚上7時關門。

涉事中醫診所位於服務中心地面層，中心大樓共有五層，樓上包括牙科診所、家庭醫學中心、特殊教育服務中心及普通科門診等其他醫療設施。而位於大樓2樓的兒童體能智力測驗中心門外，亦已掛起「清潔進行中，請稍後」標示，但門內已關燈，並無任何人員在內。

至於有員工初步確診的中醫診所，門外已貼有告示，指診所將由今日起暫停服務，直至另行通知，並已於今日完成消毒工作，待衞生防護中心進一步指示，「樣本派發包」的派發工作亦因而暫停。

據診所門外張貼的海報，中醫診所未關閉前，每星期均有3日提供「三伏天灸療法」服務，最近的日子為上周三至五，即7月15至17日。

仁濟醫院暨香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）有員工初步確診，該診所現已暫停服務直至另行通知，並已安排進行清潔及消毒。



仁濟醫院亦表示，現正陸續聯絡已預約服務的門診病人，通知病人無需前往該中醫診所就診。如病人有緊急需要，可前往就近急症室求醫。

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