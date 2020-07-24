新冠肺炎｜抵港船員獲豁免檢疫　海員工會批港府寬鬆：做法好錯

《香港01》昨日獨家揭露，六艘遠洋貨船涉船員確診新冠肺炎，正在南丫島一帶隔離。對於抵港船員獲豁免檢疫，香港海員工會主席張世添今（24日）接受港台節目訪問時表示，港府早前的做法「好錯」，亦未如其他容許換班的國家，向抵港船員施加其他限制，變相需靠船員自律，他贊同在疫情下，需收緊相關檢疫安排。

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自疫情以來，抵港船員屬於豁免檢疫人士，與此同時，本港容許船員抵港換班，港府於7月10日起收緊相關安排，規定所有經機場抵港以登船的貨船船員，須在出發前48小時進行新冠病毒核酸測試，並取得陰性結果，而船公司或代理須向入境處提交聲明，而船員抵港後亦須留下深喉唾液樣本，以進行病毒測試。不過，有船員在新措施後訪港仍然確診。



張世添於港台《千禧年代》表示，疫情前，根據規定，到港卸貨或加油水的貨船，均可予船員換班，惟疫情爆發後，一度收緊至只予裝卸貨船換班，不過據其了解，不少船員完成合約難以離去，甚至有人濟留船上超逾一年， 船東遂要求放寬限制，港府最終答允，回復舊例，「香港成為更換海員港口。」

港府豁免船員檢疫，被問到是否有漏洞，他指，船員從外國經飛機抵港，等候登船期間需留在酒店，他相信港府有通知代理，「但仍需靠船員自律」，亦難免會走進社區，他又提到，海外亦有其他國家同樣容許船員換班，但有施加其他限制，「香港就好寬鬆，可能考慮到係國際航運中心（地位）」，他認為，疫情緊張下，港府應收緊船員相關檢疫安排。

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有聽眾不滿港府出現檢疫缺口，霍小姐認為海員換更制度形同無掩雞洞，她認為其他國家不予遠洋船員轉班，「但香港太仁慈」；另一任職私人核酸檢測人員的聽眾亦認同指，早在4至5月時，始知悉機組人員及船員毋須檢疫，亦無任何限制，他認為不少相關人士由歐美地區來港，屬高危者，不明白港府何以如此寬鬆。

李小姐則表示，有朋友從事科研人員中介，經常往返台灣及本港，由於屬豁免人士，遂毋須14天隔離，亦不需檢測，「甚至可以周圍去」，她憂慮港府的檢疫漏洞會造成更大後果，「做幾多功夫防疫都是徒然」。

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