新冠肺炎｜增45間食肆有患者到訪　上水、荃灣稻香上榜（附名單）

新冠肺炎疫情爆發第三波，昨日（23日)新增118宗確診個案，再破單日宗數新高。衞生防護中心更新確診患者到訪過的地方，名單再新增45間食肆，當中再有兩間稻香集團酒樓上榜，包括在荃灣千色匯的稻香．茶居、上水龍豐花園的稻香超級漁港。 此外，旺角雅蘭中心稻香再多4人確診，當中2人屬慶回歸晚宴群組。 以下附有詳細食肆名單。

再有一間茶木分店上榜。（資料圖片）

衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增45間食肆曾有確診者到訪。當中不乏酒樓，包括2間稻香集團旗下的酒樓，分別是上水龍豐花園稻香超級漁港，個案2053於7月15日到訪；而個案2196則在7月17日到訪荃灣千色匯的稻香．茶居。

慈雲山中心再多3間餐廳

而海港酒家亦多一間分店上榜，為上水張知行大廈分店，個案1989在7月10日曾經到訪。筲箕灣樂融軒明星金閣海鮮酒家亦在名單之列，個案1998曾在7月21日到訪。

此外，黃大仙區再有多間餐廳上榜，在慈雲山中心再多3間餐廳，包括手作功夫茶、翠河餐廳及大快活；而樂富廣場亦有2間新增餐廳，為大家樂及元氣壽司。

當中部份確診個案報稱於同一日到訪多間餐廳，如個案2015於7月21日，曾到屯門愛定商場的大快活、大家樂及彩晶軒；個案1807曾在7月19日到沙田的紅茶冰室、譚仔三哥米線及沙田愉翠商場的一粥麵。

而旺角雅蘭中心稻香再多4個確診個案，當中個案2152、2189屬於慶回歸晚宴群組；個案2136及2159則分別與朋友到場吃飯。

中環置地廣場上榜

至於在患者行蹤方面，亦有多個商場上榜，包括海之戀商場、中環置地廣場、奧海城二期等。此外，有確診個案1923曾在7月17日到銅鑼灣街市；而確診個案2124曾於7月17日到觀塘瑞和街市政大廈。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼