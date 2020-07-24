新冠肺炎｜消息：教育局研究9月「分階段」復課上半日堂　

本港新冠肺炎疫情持續升溫，全港中小學能否如期九月復課仍屬未知之數。據了解，教育局局長楊潤雄昨日與中小學界代表舉行視象會議，討論停課及復課安排。據悉，教育局初步研究九月學校「分階段」復課及半日上課，亦會盡量安排中六學生優先回校，並研究中六生全日上課的可行性。

局方收集學界意見後，料會開課前兩至三星期前公布，讓學校能夠及早準備。

擬開學中六生全日上課

因應疫情繼續惡化，教育局局長楊潤雄早前宣布，全港學校包括國際學校及幼稚園，不會早於8月17日開展新學年。楊潤雄昨日與中小學議會及校長團體舉行視象會議，討論停課及復課安排。

據了解，局方初步研究9月學校「分階段」復課，學生上半日課堂。中學方面，教育局會盡量安排中六生優先回校，亦理解中一生於9月開課的需要。有與會校長建議，可彈性安排中六生全日上課，局方亦會研究有關可行性。至於小學方面，有與會校長建議9月安排高小學生率先復課，相隔一至兩星期，再到初小復課。由於小一新生需時適應新的學習環境，有校長提議在初小復課前，優先逐批分班回校。局方收集學界意見後，料會開課前兩至三星期前公布，讓學校能夠及早準備。

校內暫停活動禁令或延長一周

教育局早前要求學校至本月28日為止，暫停所有校內活動兩星期，包括補課及課外活動。據悉，有關「禁令」或要延長多一星期，如疫情許可，則盡量於8月中旬或以後，容許學校舉行例如中一新生適應課程及高中補課。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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探討調動部份高中課程課題 有需要時共同刪減

另外，會上亦提出可邀請考評局與學界探討未來中四至中六課程及考評安排，包括將部份指定課題放於中六級教授，以便有需要時全港學校共同刪減某些課題，以及研究能否縮短為期一個多月的公開試。

至於跨境生的復課安排，有校長曾建議嘗試與深圳商討跨境學童是否可短期在內地上學，不過，詳細安排，局方仍須進一步與地區校長會商討。

教育局每年九月會派員到全港中小學抽查點算學生人數，以核准開班人數，局方亦正研究不同方案，以彈性處理。因應跨境生與非華語生回港有困難，有校長建議局方可「點人數」作統計，但「凍結」該年班數，以應付開學的特殊情況。