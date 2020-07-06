【復課壓力】小五呈分試殺到　學生最驚英文課周末日花四小時溫書

高小同學復課已有接近一個月的時間，而當中最大壓力的莫過於小五同學！教育局當初建議，復課後最少上堂一個月才進行小五呈分試，因此不少學校也會在近日或下星期開考呈分試。而聖雅各福群會亦就「高小學童復課壓力」做了問卷調查，小五學生亦順理成章地是表示感到最大壓力的一群。

聖雅各研究主任林思婷博士（左）、香港大學社會工作及社會行政學系副教授曾潔雯博士（左2)、小五學生鄭同學（右2）、聖雅各福群會高級經理陳艷雯女士（右）

聖雅各福群會於高小復課後的首兩周，以問卷形式訪問了近2000位小四至小六學生有關學習壓力等問題，聖雅各研究主任林思婷博士分享了一些結果，當中大部分高小同學最害怕的課目是英文；而面對復課，感到壓力最大的分別是小五學生，其次是小四，最後才是小六，當中28.3%受訪小五學生感到非常大壓力或有壓力，原因相信與是即將開考小五呈分試，以及小六取消第三次呈分試有關。

而大部分同學憂慮的地方還是離不開成績，所有高小同學的首兩位擔心的點分別為：擔心成績未能維持原有水平以及擔心自己學習進度比其他同學差。科目最擔心的次序分別為英文、數學、中文最後才是常識。

鄭同學於記者會上分享看法

小五學生渴望有課後活動 晚飯是最放鬆時間

目前就讀小五的鄭同學指校將在7月14日開考呈分試，由於成績會影響升中結果，因此感到有壓力。鄭同學平日放學後會花約兩小時左右溫習，但周末會花約四小時，當中可能每溫一小時休息片刻，最令她感到放鬆是晚飯時間，以及晚飯後和家人在屋苑附近逛逛。

目前所有高小實行半日制上課時間，但鄭同學卻懷念舊時的全日上課日：「以前下午時間多為課後活動，社工會安排一些遊戲和活動，比較開心。」復課後，網上功課重回手寫，量不算太多，鄭同學亦指校方有說減少考試範圍，惟獨自己認為只是「減咗少少」，而皈其他同學不同，她認為自己英文科是強項，最擔心的反而是數學科。

而要解決學童學習壓力問題，需學生、家長、校方三分面合作，香港大學社會工作及社會行政學系副教授曾潔雯博士有以下建議：

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