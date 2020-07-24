DSE 2020｜慈雲山保良局第一張永慶探花奪星秘訣：停用智能手機

慈雲山保良局第一張永慶中學本屆DSE考生中誕生了一名「榜眼」及一名「探花」。其中考獲6科5**的賴仲賢指，兒時體弱常病，受醫護照顧，而是次疫情令醫護面臨重大壓力，令他立志從醫，未來為公營醫療服務出一分力。 考獲5科5**的莫雲軒，認為電子產品易令人分心，故在學期間拒用智能手機或社交平台；從小熱愛數學及科學、曾參與多個國際及香港比賽的他表示，有志向數理研究方面發展。

保良局第一張永慶中學的賴仲賢（左）及莫雲軒（右）於DSE分別考獲6科5**及5科5**佳績。（保良局提供）

保良局第一張永慶中學兩名成績優異生均修讀理科，同在數學延伸部分(M2) 取得5**。他們均表示成績超出預期，感謝辦學團體、學校、家長及同學支持。

其中屬「探花」的莫雲軒分享考獲佳績秘訣時表示，相信「專注」是考獲佳績的關鍵，認為電子產品容易讓人分心的他透露，在學期間沒有使用智能電話和社交平台。

疫情打亂溫習計劃，莫雲軒感激老師無間斷透過網上批改功課及指導應試技巧；他亦感謝父母為免染疫會影響他應考，一度減少約會，又親自預備飯菜。

賴仲賢（左三）及莫雲軒（右一）熱愛理科，曾多次參與國際及香港數理比賽。（保良局提供）

疫情令學校停課、DSE考試一度延期，「榜眼」賴仲賢坦言，心情難免受影響，感謝老師網上批改及電話指導，協助他備試。他又認為：「讀書與其死記硬背，不如探索學習興趣，所以當遇到有趣的課題時，會主動請教老師及閱讀參考書，幫助鞏固知識和提升學習動力。」