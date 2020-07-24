公務員筍工｜政府聘2000助理文書主任頂薪3萬　DSE五科2級可申請

文憑試5科及格便可申請的政府助理文書主任（ACO），屬近年搶手「筍工」之一。公務員事務局公布，兩年一度的助理文書主任公開招聘計劃即日至下月6日接受申請，今年會聘約2,000人，起薪約1.5萬元，頂薪點更逾3萬元，於文憑試DSE考獲5科2級或以上，即可申請。公務員事務局提醒，網上系統在臨近截止時或非常繁忙，申請人宜盡早遞交申請。 另外，衞生署急聘行政助理抗疫，月薪25,595元，在下周二（28日）截止。有一年全職經驗、學士畢業，須輪班當值或不定時工作，地點包括亞博館衞生署臨時樣本採集中心及檢疫中心等。

公務員事務局公布，兩年一度的助理文書主任公開招聘計劃即日至下月6日接受申請，今年會聘約2,000人。（資料圖片）

本屆文憑試考生可投考

助理文書主任會被調派往各決策局及部門，負責一般行政支援、文書和前線服務。入職門檻低，只需文憑試五科2級成績便可申請，入職薪金逾1.5萬元，頂薪點更逾3萬元。



取得所需學歷資格的香港永久性居民，包括本屆文憑試考生亦可投考。須留意，申請人要通過技能測驗才會獲邀參加遴選面試。技能測驗包括中英文書處理速度測驗，以及一般商業電腦軟件應用知識測驗。獲邀面試者須參加《基本法》筆試。

是次申請截止日是8月6日。申請表可在公務員事務局網站下載，或各區民政事務處民政諮詢中心、勞工處就業科各就業中心索取，再郵寄至公務員事務局一般職系處。詳情可到公務員事務局網站查看。

由於網上系統在臨近截止申請日期可能會非常繁忙，公務員事務局提醒申請人宜盡早遞交申請。

衞生署急聘行政助理抗疫 需到亞博館工作

政府急需人手應付新冠肺炎疫情，衞生署以月薪25,595元，招聘行政助理，在下周二（28日）截止。有一年全職經驗、學士畢業，綜合招聘考試中英語文卷取二級即可投考。

主要職責是支援防疫情相關職務，包括整合統計數據、與持分者保持聯繫、支援檢疫措施安排、處理查詢和投訴、採購物資及服務、辦公室工作等。職位須輪班當值或不定時工作，地點包括機場、邊境管制站、亞博館衞生署臨時樣本採集中心及檢疫中心等。

申請者須可用中英文和普通話溝通，並具備良好的電腦MS Office應用技巧。有中、英、翻譯、公共行政、公共管理、人力資源管理或公共衞生相關的學位更佳。由於職位以非公務員合約條款聘任，合約期最多為1年，續約與否視乎部門需要及受聘人工作表現而定。