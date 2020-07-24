新冠肺炎｜入境工會主席確診　灣仔總部上班 　累計5入境人員染疫

本港新冠肺炎疫情持續，入境處今日（24日）新增一宗確診個案，患者是一名於居留權證明書組工作的男高級入境事務主任，在灣仔入境事務大樓9樓負責後勤工作，其妻本周二（22日）已確診。 消息指，患者是入境事務主任協會主席黎偉生，他的妻子是早前確診的女高級入境事務助理員。目前入境處累計5人確診，分別有4名於入境處總部上班，1名在深圳灣管制站工作。

消息指，入境事務主任協會副主席黎偉生（前排）確診，其妻亦是入境處職員，日前確診。（資料圖片）

其妻本周二確診

入境處表示，一名於居留權證明書組工作的男高級入境事務主任確診新冠肺炎，該名確診人員於灣仔入境事務大樓9樓負責後勤工作，辦公室並不對外開放，他最近一次上班日期為本周三（22日），其太太在本周二（22日）傍晚接獲通知確診感染新冠肺炎。

已關閉辦公室消毒

入境處續指，該名人員在23日送院，今日凌晨接獲院方通知確診，其工作地點，包括所有公共設施，已即時作出全面清潔及消毒，而有關辦公室亦已暫時關閉。該名人員最近沒有外遊紀錄，執行職務前探測體溫正常，工作時一直遵守防疫措施。目前，衞生防護中心正嘗試了解他的感染原因及有否密切接觸人員。

入境處在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括為每位進入本大樓人士量度體溫及提供酒精搓手液、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔和消毒。因應疫情的最新情況，本處最近亦已為灣仔總部進行徹底清潔和消毒。

入境處會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒屬下人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，盡早求醫及通知處方。

入境處接連有職員確診，消息指入境事務主任協會副主席黎偉生亦告染疫。（梁鵬威攝）

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