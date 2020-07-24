新冠肺炎｜海員豁免檢疫如「無掩雞籠」　何栢良：有常識都知出事

本港幾乎每日有獲豁免檢疫人士確診新冠肺炎，昨日（24日）有六名分別來自六艘貨船的船員確診，衛生署已安排相關的140名船員，在南丫島附近海面的船上接受隔離。 港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（24日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，豁免船員檢疫是持續未解決的漏洞，「有常識都知道會出事」。他促請政府取消船員換更豁免檢疫安排，並將強制戴口罩的法例收緊至戶外地方。

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豁免醫學監察是「無掩雞籠」

何栢良稱，豁免船員檢疫是持續未解決的漏洞，因不少船員來自菲律賓、印度及印尼等高危地區，批評當局「有常識都知道會出事」。現時船上百多人列為緊密接觸者，他擔心貨船的環境令傳染風險高，或會有更多人染疫需入院。

他形容當局對豁免檢疫人士的醫學監察是「無掩雞籠」，早前竟有人確診後失聯，情況令人擔心。他認為當局須規定他們等候檢測結果，陰性才可離開，減低將病毒傳出社區的風險。而政府於7月13日宣布，來自七個高危地區的人士必須提供陰性檢測結果才能登機，措施在明天起生效；而政府後來擴大措施至哈薩克和美國，於7月29日才實施。他批評情況似「火頭出大事，你拎起水喉，兩星期後先開水龍頭救火。」他促請政府取消船員換更豁免檢疫安排，指出此舉不會對香港經濟構成大影響。

何栢良建議政府取消船員換更豁免檢疫安排。（資料圖片／黃舒慧攝）

就本地疫情，何栢良認為自上周三（24日）的禁晚市等措施落實後，按發病日期而言，個案有下降趨勢。但聚餐個案出現二、三代傳播，患者傳染給無去食肆的家人。他又建議當局，將強制戴口罩的法例收緊至戶外地方，讓市民在街上發現有人拒戴口罩時，可報警處理。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼