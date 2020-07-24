新冠肺炎｜鯉魚門度假村接收首批輕症患者　有完成檢疫人士離開

本港新冠肺炎疫情大爆發，截至昨日（23日）累計2,250宗。公立醫院負壓病床佔用率已高逾7成，快將爆滿，醫院管理局從今日（24日）起，將鯉魚門度假村用轉作接收康復中的50歲以下可自理患患者，今日（24日）轉送首批約30名患者入營。

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記者今早（24日）到鯉魚門度假村觀察，警察於度假村外設立警崗，作檢查和登記之用，現場所見以醫療輔助隊及民安隊為主。直至早上10時，一輛車窗敞開的消防署車輛駛離度假村，車上載有約數名穿便服的人士，相信是完成檢疫人士，並向記者揮手示意。

其後於10時半至11時，共8輛「特別支援隊」的救護車，分別從屯門醫院及瑪麗醫院接載病人後，先後抵達度假村。

50歲以下輕症患者可轉入鯉魚門 連續兩日陰性可離開

據悉，鯉魚門度假村的單位分為A區及B區，其中提供230個單位的B區已清空；而有120個單位的A區暫仍有檢疫人士居住，料今日才可清空。

獲轉送社區隔離措施的病人需符合幾項條件，包括年齡50歲以下、有自理能力、病情穩定、無發燒逾兩日、無肚瀉、不需氧氣治療等，該批病人入住期間不准離開房間。病人亦需連續兩日的病毒檢測呈陰性，才獲准離開。