新冠肺炎｜中環的士「車等人」車龍長300米　司機：生意較3月更差

第三波新冠肺炎疫情爆發，出現的士司機群組，政府禁止食肆於傍晚6時後堂食，市面人流減少，運輸業受打擊。記者今日（24日）中午到中環2個的士站巡視，其中國際金融中心外的士站，有逾40輛的士排隊，車龍長約300米，有司機表示，過往該位置一般是「人等車」，現時卻至少需等候半小時才可接客。 有的士工會表示，的士行情史無前例地低迷，形容情況非常嚴峻，較上一波疫情更差，現時早更生意已較疫情前下降逾五成，夜更更大跌七、八成，坦言扣除成本後，每日收入或只有百多元，「不如唔做仲好」。

記者今日（24日）到中環畢打街、中環國際金融中心2個的士站巡視。約中午12時，畢打街有20多輛的士排隊，沿畢打街轉至皇后大道中，車龍約100米。司機李先生表示，政府實施在家工作後，近日生意額比上月大跌四至五成，至少排隊30分鐘才能接客。

另一司機葉先生形容今日生意「靜，非常靜」，生意只有實施在家工作前的三至四成。葉先生今早6時開工，惟只接到5個客人，遠比平日的10多個要低。他預料下午5時收工後，生意額也不足1000元，擔心收不回成本，希望車主能減車租。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

+ 16 + 15 + 14

國金的士站「車等人」排長龍 司機：喺街都接唔到客！

至於國際金融中心外的士站，下午約1時，的士車龍由國金外沿民祥街至金融街排隊，大有40多輛的士，車龍約300米長。司機章先生指，平日該處是「人等車」，現在卻至少需排隊半小時才能接客。實施在家工作後，章先生表示，生意額亦只剩實施前的二至三成，扣除車租、油費後，每日淨賺僅100至200元。章先生稱，疫情前的收入是現在的3倍，5至6月時生意曾短暫回暖，每日淨賺有800元，現時再度陷入寒冬，「情況比3月更差」。

被問及為何不到其他地方接客，章先生感嘆：「都要排㗎啦，喺街都接唔到客！」

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠坦言，的士市道史無前例地低迷，形容情況非常嚴峻，較上一波疫情更差。他續稱，第二波疫情時，乘客大約減五成，惟現時早更生意已下降跌逾五成，夜更更大跌七、八成。

到6點鐘一停，夜生活無晒 乘客無晒

杜燊棠解釋，在食肆晚市禁令下，部份食肆如茶樓約下午4時多，已暫停招待新客人，市面人流已開始減少，「到6點鐘一停，夜生活無晒，（的士）夜更（乘客）無晒」。他表示，車主近日已減租，在連同油錢後，每日成本約200多元，但每日駕駛8小時後，只賺取300多元，扣取成本後，即只有百多元收入，直言：「不如唔做仲好」。

人稱「棠哥」的杜燊棠今年年屆70歲，從事的士司機40多年，見證的士行業興衰。（張浩維攝）

在疫情下，的士牌價亦受影響，根據香港的士交易所資料，最近的士牌價再次跌穿500萬元，去年同期約為530萬元。香港的士商會主席黃保強表示，近月牌價約490萬元，換言之，即按年跌約一成。他表示，在第三波疫情下，有部份司機擔心受感染，而且生活慘淡，估計約三成司機「劈匙」暫不租車，不過認為政府向司機的補貼，有助挽留司機。