新冠肺炎｜調查指受訪者料感染機會升至3成　復聚指數則創新低

香港民意研究所今日（24日）發放最新三項調查數字，包括「市民對預計感染新冠肺炎的機會率」、「疫後復常指數」，以及「疫情爆發因政府入境檢疫政策的失誤」。 結果顯示，受訪者預計感染新冠肺炎的機會率平均值達3成，重返3月及4月的水平；疫後復常指數創調查以來新低；亦有逾6成市民認為入境檢疫政策的失誤，致近期疫情爆發。

香港民研表示，有逾6成市民認為入境檢疫政策的失誤，致近期疫情爆發。（歐陽德浩攝）

香港民研於7月16日至23日以網上問卷形式調查，當中香港市民自結組群（即自願參與人士）約8,730人。調查結果顯示，有80%受訪者「嘗試預計」感染新冠肺炎，20%則表示難以預計，兩者結合得出的平均值為30%，為6月以來連續3次上升。

而受訪者不滿政府應付新冠肺炎表現亦同樣上升，從5月中最低點的約55%上升至66%；表示滿意則從約40%下降至22%，跌幅接近兩成。

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香港民研亦公布最新4項「疫後復常指數」，包括「復聚」、「復工」、「復業（飲食業）」、「公共設施重開」的指數，結果均為個位數。當中「復聚」指數創4月以來新低，從5月底最高點接近80點，跌至目前的9.1點。

此外香港民研亦另設問題，按政治取向組群，調查市民是否支持「疫情爆發主因為政府入境檢疫政策的失誤」的說法。結果顯示，「民主派」支持說法佔97%，「非民主派」支持及反對同為35%，合計有64%受訪者支持該說法。

陳盈指，調查反映市民不滿政府應對第三波疫情的方法，若政府不妥善處理，相信將有礙禁令的推行。（歐陽德浩攝）

公共衞生研究社：政府口硬不願承認失誤

公共衞生研究社召集人陳盈指，調查反映市民不滿政府應對第三波疫情的方法。她引述港大醫學院院長梁卓偉稱，第三波源頭來自輸入個案，與政府入境政策失誤有關，致公眾信心不斷下降。若政府不妥善處理，相信將有礙禁令的推行。她又指，本港目前已變為本地爆發，只能亡羊補牢，認為政府有修補入境措施的漏洞，但「口硬」不願承認失誤。

對於近日港版「方舟醫院」的設立，她認同分流的必要性，但必須為每個病人提供獨立廁所。她亦對內地醫護人員援助香港的可行性表示有保留，指兩地的教育制度不同，以免人才到港後未能發揮。

她並認為本港有足夠的能力為市民檢測，建議政府可與學界或大學的研究員相討合作，同時於各區設檢測診所，引入國外先進的「混合檢測技術」，以減輕衞生署實驗室及醫院的壓力。