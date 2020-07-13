民主派初選｜香港民研點算兩萬實體票　許智峯、鄺俊宇暫佔優

一連兩日的民主派初選昨晚（12日）結束，有份統籌初選投票的香港大學法律學院副教授戴耀廷公布，共有592,196人次到實體票站舉與電子投票，實體票則約有21,500張。 香港民意研究所義工今天（13日）早上9時30分繼續點算實體票，截至中午12時，義工仍在點算港島區直選的實體票，料最快傍晚有結果。

約15名義工在早上於香港民意研究所位於黃竹坑的辦公室，協助點算實體票。點票過程與周末投票的過程相似，義工透過智能電話，將實體票上的選民資料和投票資料，輸入至電腦系統，生成二維碼，經過另一名研究所人員核對資料後，掃描二維碼，以完成投票程序。

點算程序於早上9時30分展開，先點算香港島的實體選票。按現場所見，極大多數選民投票予民主黨許智峯，其次為袁嘉蔚和公民黨鄭達鴻；超區則大部分投票予民主黨鄺俊宇，其次為岑敖暉和民主黨涂謹申。

許智峯（中）、鄺俊宇（右）在街站做直播拉票。（資料圖片）

香港民意研究所行政總裁兼主席鍾庭耀在現場監察點票過程。據了解，點票程序完成後，戴耀廷和區諾軒將會把電子投票和實體投票結果作檢視和整合，稍後在研究所辦公室召開記者會公布結果，料最快傍晚有結果。