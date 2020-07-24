新冠肺炎｜兩消防員染疫　入境主任或屬家居傳染　關注共用更衣室

新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，截至今日（24日）凌晨零時，本港新增123宗確診個案，其中115宗屬本地感染。疫情亦蔓延到紀律部隊，包括#2309為一名消防員，另一名消防員初步確診，會安排緊密接觸者隔離檢疫。另外，一名男高級入境事務主任亦確診，其妻日前亦確診，張竹君指，該個案有可能是家居傳染。張竹君提到政府安需減少不同部門及樓層來往，盡量以網上形式開會，亦關注在工作地點一齊用膳及共用更衣室等情況，因接觸時間多，形容「與大家一齊住無分別」。

#2309為一名駐守於長洲滅火輪消防局的消防人員，據消防處資料，他於7月22日感到身體不適，翌日到醫院求醫，經初步測試對病毒呈陽性反應。他最後一次上班日期為7月20日，主要是負責滅火及救援的工作，最後上班當日並沒有與公眾有接觸。他居於油塘高翔苑紀律部隊宿舍。

消防處表示，所有當值人員在與市民接觸時會做足防護措施，包括佩戴口罩，已經安排清潔及消毒有關辦公地點及滅火輪，及安排與該名屬員可能有緊密接觸的消防人員在家工作及接受病毒檢測，期間會作出適當的人手調配，確保滅火救援行動不受影響。

另有一名消防員初步確診。有消息指，後者駐守青衣南。

另外，一名於居留權證明書組工作的男高級入境事務主任確診，據了解是入境事務主任協會主席黎偉生。其妻為本周二（22日）確診的女高級入境事務助理員。

入境處表示，該名男人員在灣仔入境事務大樓9樓負責後勤工作，辦公室並不對外開放，他最近一次上班日期為本周三（22日），其工作地點，包括所有公共設施，已即時作出全面清潔及消毒，而有關辦公室亦已暫時關閉。

#2264為警方日前公布的36歲確診男警，他駐守新界南交通部，於7月21日感到不適，翌日到醫院求醫，最後一日上班為 7 月 20 日，警方稱他在工作期間與市民接觸時亦會佩戴口罩。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼