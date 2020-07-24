新冠肺炎｜有私家醫生稱樣本瓶沽清一周　六成病人取樽後「失蹤」

自新冠肺炎爆發第三波疫情，市民憂被隱形傳染，蜂擁至私院及私家醫生接受檢測，服務供不應求。家庭醫生關嘉美表示，她由衞生署索取的樣本瓶已沽清一周，補貨無期。然而，浪費樣本瓶的情況十分常見，僅三成人獲發樣本瓶後交予衞生署，約六成病人「連人帶樽失蹤」。她認為市民「見免費做（檢測）就唔尊重、唔欣賞」。

有私家醫生表示出現「樣本樽真空期」的情況普遍。（資料圖片／高仲明攝）

家庭醫生關嘉美表示，她的衞生署樣本瓶已沽清一周，補貨仍然無期。為免拒絕病人檢測，她遂向相熟的私家化驗所取樽，再交到衞生署化驗。她自言會派樽予所有出現有關病徵的求診者，細心教導他們「吐深喉嗰督痰，唔係普通口水，係鹹嗰督」，又介紹最方便的交樽地點。但病人「見免費做就唔尊重、唔欣賞」，她臨床所見僅三成人獲發樣本瓶後交予衞生署。

食兩次藥就覺得無咩事，霸住個樽又唔做測試

浪費樣本瓶的情況比比皆是，令關嘉美感惋惜。約六成病人「連人帶樽失蹤」，她派樽後連日等候，終沒接到衞生署的化驗報告。「有時佢哋睇完醫生，食兩次藥就覺得自己無咩事，霸住個樽又唔做測試」。另外，不少人會遺失樣本樽，來診所補領；又有病人起初拒絕做檢測，之後改變主意取樽，思前想後又不了了之。她嘆道，「我哋做醫生嘅都係以心為心」，希望大家能合作，領樽後乖乖交樣本。

家庭醫生關嘉美表示，她的衞生署樣本瓶已沽清一周，補貨仍然無期。（關嘉美提供）

醫學會會長蔡堅表示，私家醫生出現「樣本樽真空期」的情況普遍，一名醫生朋友派光樣本樽，向衞生署索取後六天才獲補充，等候期間無法為病人做檢測。該醫生苦等六天，獲發30個樽，份量僅足以使用一天半，蔡批評衞生署沒為私家醫生提供足夠基本資源。他又指出，衞生署對需接受檢測的人士定義模糊，「同確診者住同層或同大廈就應該驗，咁同屋苑或同區，又要唔要幫佢驗？」他直言不少私家醫生感到無所適從。

西醫工會會長楊超發稱，他一直向關係友好的私人化驗所取樣本瓶，未有遇到短缺問題。他表示，約六成有相關病徵的病人願意接受檢測，餘下三成多人「之後有無確診都唔知」。而他身邊不少醫生朋友仍拒絕進行檢測，仍擔心確診者到訪會令診所名聲受損。