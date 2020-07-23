新冠肺炎｜染病外籍船員未待檢測結果已登船　豁免檢疫再現漏洞

《香港01》獨家報道由海事處發出的電郵，揭露六艘遠洋貨船因有船員確診新冠肺炎，正在南丫島一帶隔離。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上確認有關事件，現時約有140名船員在該批船上隔離，不准埋岸。 張竹君指該六艘貨船，每艘各有一人確診。張指該批確診船員是經機場抵達香港，衞生署其後證實船員結果呈陽性後，才發現他們已登上貨船，故把船隻隔離。 港府日前指，7月10日起新措施已要求獲豁免強制檢疫的船員來港前48小時內取得呈陰性的檢測結果，船員再留下深喉唾液樣本檢測，便可離開。但當中五名船員在新措施後訪港仍然確診，意味措施仍未奏效。有傳媒提問會否堵截豁免船員檢測等漏洞，張僅無奈表示，「呢個唔係我可以決定」。 有傳染病科醫生認為，船員抵港留下深喉唾液樣本後，應在亞博待至有報告結果，才可離開，又促政府檢討更換船員安排，避免船員自世界各地湧港換班。

海事處海港巡邏組一名海事經理，本周二（21日）發電郵予業界，指從衛生署港口衛生科得知，有六艘貨船因有船員的新冠病毒檢測呈陽性，因此已被要求在香港海上隔離14日。

海事處本周二（21日）發電郵予業界，指有六艘貨船因有船員的新冠病毒檢測呈陽性，因此已被要求在香港海上隔離14日，圖為利比里亞註冊的隔離中貨輪「ALISA V」。（蔡正邦攝）

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張竹君：證實確診後 發現船員已登船

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在新冠肺炎記者會上回答傳媒有關提問，確認六艘南丫島貨船，每艘各有一人確診，國籍分別為菲律賓、印度、俄羅斯及黑山共和國。張指確診船員是經機場抵港，衞生署其後證實船員結果呈陽性後，才發現他們已登上貨船，故把船隻隔離。

有業界人士透露，專供大船停泊的錨區自7月初起便長期爆滿，現時每日有近150名船員到港，較以往多兩至三倍。有傳媒提問會否堵截豁免船員檢測等漏洞，張僅無奈表示，「呢個唔係我可以決定」。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在新冠肺炎記者會上，確認六艘遠洋貨船，每艘各有一人確診，船員國籍分別為菲律賓、印度、俄羅斯及黑山共和國。（歐家樂攝）

港府月初要求船員出發前檢疫 5人疑抵港後「陰轉陽」

該批船隻最早一艘在7月11日抵港，最早隔離的貨船是在12日正式開始。翻查確診船員資料，五名船員抵港時間均在7月10日實行新措施後才抵港，至少三人向衞生署表示有病徵（見表）。當中1476個案的40歲男船員稱有發燒、失去味覺及嗅覺，早在11日從菲律賓抵港前，在9日已經發病，並由港口衞生科轉介送院。

根據衞生署規定，自7月10日起，所有經機場抵港以登船的貨船船員，須在出發前48小時進行新冠病毒核酸測試，並取得陰性結果，而船公司或代理須向入境處提交聲明，而船員抵港後亦須留下深喉唾液樣本，以進行病毒測試。

自7月10日起，所有經機場抵港以登船的貨船船員，須在出發前48小時進行新冠病毒核酸測試，並取得陰性結果，而抵港後亦須留下深喉唾液樣本作病毒測試，惟仍有5人疑抵港後「陰轉陽」。（梁子傑攝）

在2月開始豁免船員檢疫至7月10日前，為政府收緊豁免檢疫措施前一日來港，即該人士來港前，毋須進行新冠病毒測試，抵港後亦不需留下深喉唾液樣本，只需接受醫學監察。

現時來港登船的船員，抵港前應已取得新冠病毒檢測的陰性報告，惟有人「陰轉陽」之餘，亦有已發病的人士成功「闖關」。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷指，病毒有2至14日潛伏期，船員出發後才受感染，或抵港時才呈陽性亦不出奇。

梁子超：6船員確診或證假陰性問題嚴重

在船員抵港前應通過了一次檢疫的情況下，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超直言，不明白為何仍會「走漏咁多」，認為現象或證明假陰性問題嚴重。他表示，新冠病毒在多個國家仍活躍，船員抵港留下深喉唾液樣本後，應要在亞博待至有報告結果才可離開：「船員是『高危中的高危』，登船「接更」前，或「落更」離船至登機前，應該要定點隔離。」

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，6船員確診或證假陰性問題嚴重，船員抵港留下深喉唾液樣本後，應要在亞博待至有報告結果才可離開。 （資料圖片／譚威權攝）

梁子超又指，香港的更換船員政策在亞洲地區來說，最為寬鬆，認為政府應檢討更換船員安排，例如只容許本地船員在港換班，避免船員自世界各地來港轉更：「解決唔到（患者登船後）船上感染問題，只會為香港造成檢疫同醫療負擔。」

港府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，港府在7月10日收緊豁免船員檢疫的措施，雖有進步，但他指如船員在港逗留數天等待登船，有一定風險，政府應收緊政策，規定船員留港期間不可外出，要在酒店進行隔離：「呢個漏洞一定要封。」