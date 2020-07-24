新冠肺炎｜青衣南消防局2消防員初步確診　周二仍有當值

新冠肺炎確診個案今日（24日）新增123宗，為連續3日有過百宗確診個案，另有100宗初步確診。消防處指，有兩名駐守於青衣南消防局的消防人員初步確診，二人最後上班日期均為7月21日，他們分別居於葵涌葵馥苑及油麻地救護站消防已婚人員宿舍。現時累計有一名消防員確診及兩人初步確診個案。

#2309為一名駐守於長洲滅火輪消防局的消防人員，據消防處資料，他於7月22日感到身體不適，翌日到醫院求醫，經初步測試對病毒呈陽性反應。他最後一次上班日期為7月20日，主要是負責滅火及救援的工作。（資料圖片）

2消防員分別居葵涌及油麻地

消防處指，一名駐守於青衣南消防局的消防人員於本周三（22日）感到身體不適，即日到普通科門診診所求醫，初步測試結果為陽性。他在進行病毒測試前的最後一次上班日期為本周二（21日），他在本周三發病後再沒有上班。

另一名同樣駐守於青衣南消防局的消防人員，於昨晚（23日）感到身體不適，即晚到醫院急症室求醫，初步測試結果為陽性並須即時入院。他在進行病毒測試前的最後一次上班日期為本周二（21日），他在昨晚發病後再沒有上班。

該兩名消防人員主要是負責滅火及救援的工作。二人分別居於葵涌葵馥苑及油麻地救護站消防已婚人員宿舍，管理公司或清潔公司將會派員進行徹底消毒工作。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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安排緊密接觸消防人員接受病毒檢測

消防處指，有應對病毒的各項預防措施，包括在防護裝備、安全措施及行動安排等各方面作周全部署。而所有當值人員在與市民接觸時亦會做足防護措施，包括佩戴口罩。消防處已安排人員清潔及消毒該兩名消防人員的辦公地點及消防車輛，並會繼續與衞生署衞生防護中心保持緊密聯繫，主動提供該兩名消防人員近日工作紀錄和執勤表等資料，如有需要，衞生署衞生防護中心亦會安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。消防處會安排與該兩名屬員可能有緊密接觸的消防人員在家工作及接受病毒檢測。其間會作出適當的人手調配，確保滅火救援行動不受影響。

衞生署今日公布一名駐守長洲滅火輪消防局的消防員確診，為個案2309，他於7月20日最後上班。