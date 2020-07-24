新冠肺炎｜米芝蓮推介德記中招　職員嘆：過咗十幾日都要掉晒食物

本港新型冠狀病毒肺炎第三波疫情嚴峻，前日截至（23日）午夜共錄得123宗個案。其中一名確診病人（#2348），與早前確診、（#1707） 居於北角城市花園的71歲女確診者，曾一同到獲米芝蓮推介的西環德記潮州菜館晚膳，前者情況嚴重，而老婦亦於確診後翌日不治。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任今日張竹君（24日）表示，當日聚會有至少兩圍枱。 《香港01》記者今日傍晚到有關餐廳了解，職員黃先生表示，本月8日的確有兩圍共32人晚膳，強調當時是晚市禁堂食令生效前一晚，沒想到10多日後發現有確診個案，對此感到無奈，會停業最少三日作深層清潔，並且將所有食材及部份用品棄掉以確保安全，「而家只能夠連外賣都唔做，閂門幾日做清潔，其實我哋自己都擔心會有事，但係都冇辦法。」

其中一名確診人士曾到位於西環的米芝蓮推介食店德記潮州菜館進行大型晚餐聚會。（黃舒慧攝）

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今日公布的涉及確診者於病發前曾到過的食肆名單當中，張竹君提到，其中一名確診人士（#2348） 曾與多名家人及朋友，到西環德記潮州菜館一同吃晚飯。其中一個出席者，早前已經確診，並且因為其他疾病已經過身，由於出席者人數眾多，擔心會有其他人士受到感染。

食店於今日仍然照常營業，由於現時政府實施晚間禁止堂食，食店於下午4時起改為外賣服務，現場所見，不少街坊、市民路過亦會到來購買馳名滷水鵝等食品，門口絡繹不絕。當記者通知他們有食客於早前確診後，店方即時暫停外賣供應，並下半閘，顯得非常愕然。

西環德記潮州菜館店員黃先生向記者解釋，當日聚會一共有32人。（梁煥敏攝）

店員：飯聚在禁堂食令前一晚舉行 共32人出席

店員黃先生即向記者表示，他們了解到有關人士相信是於「限晚間堂食令」，並且為一名熟客的朋友及家人，即本月8日晚上到來的客人，當時他們共32人，於貴賓房連開兩席，並有一位店員專門負責提供服務，得知情況後，即時將有關貴賓房門外加上膠櫈「圍封」，「其實限聚咗之後，根本就冇人會入到過去，如果計呢樣嘢就冇得擔心。」

他又説，職員連日來亦有量度體溫，身體沒有不適及病徵，但得知情況後也感到擔心，「我哋個個都冇唔舒服，但係而家咁樣，老細都可能要考慮吓畀佢做檢驗，自己中唔緊要，真係好擔心屋企人。」他指店內包括樓面及廚師 ,等 共有20多人工作。

現場所見，不少街坊路過亦會到西記潮州菜館購買馳名滷水鵝等食品。（黃舒慧攝）

「冇諗過10幾日後先發現有人出事」

另外，餐廳方面立即展示日常用作量度體溫的溫度計，並表示每名食客必須量度體溫後才能進入，黃先生說：「冇諗過10幾日後先發現有人出事，我哋點樣估到，做食肆係好無奈，依家限堂食，加上冇人夠膽出街，已經少咗最少七成生意，依家仲要關門，夥計人工都畀唔到。」

他向記者表示，會將所有新鮮食材、部份器皿隨即棄掉，並且關門最少三日作深層清潔，「我哋都唔知應該點做，暫時諗住閂門三日先啦，呢方面真係冇經驗，但係會同食環傾一傾。」當區區議員代表亦有到來，並向餐廳解釋已通知食環署，明日早上會於餐廳對出街道消毒，確保安全。

旅發局前總幹事恰巧外買撲空

店舖較以往更早拉下鐵閘，門外不時有食客張望四周，希望能夠購買外賣，惟職員指今日會提早關門清潔，在記者於訪問期間，碰到旅發局前總幹事劉鎮漢親自光臨購買外賣，得知未能提供服務後，無奈離開。

旅發局前總幹事劉鎮漢親自光臨西環德記潮州菜館購買外賣，得知未能提供服務後，無奈離開。（梁煥敏攝）

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