小欖醫院嚴重智障科70歲男病人染退伍軍人病　送屯門醫院情況穩定

衞生署衞生防護中心今日（24日）表示，正調查小欖醫院內一宗退伍軍人病個案。涉事70歲男病人有長期病患，一直入住小欖醫院。他於周二（20日）發燒，同日被轉送屯門醫院作進一步治療，且臨床診斷為肺炎，其後將他的痰液樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應，現時情況穏定。 衞生防護中心發言人表示，正聯同小欖醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本及環境採樣樣本進行化驗。同時強調，市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

衞生署衞生防護中心今日（24日）正調查小欖醫院內一宗退伍軍人病個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心續指，正追蹤病人的接觸者，包括該院的職員和住院病人，並對他們展開醫學監察。衞生防護中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。調查仍在進行中。

而小欖醫院發言人則指，因應一名入住小欖醫院嚴重智障科病房的70歲男病人確診感染退伍軍人病，衞生防護中心今日到該院視察有關病房及收集水樣本化驗，感染源頭仍在調查中。而該名病人已轉送屯門醫院接受治療，目前情況穩定。

同時，小欖醫院已在有關病房採取一系列的預防及改善措施，包括暫時停用有關洗手盤水龍頭；於洗手盤水龍頭和浴室花灑頭加裝特定規格的過濾器；安排為水缸進行清洗及消毒；以及與衞生防護中心溝通後，會繼續對病人進行醫學監察。



小欖醫院又指，已依既定程序向醫管局總辦事處呈報事件。除執行上述一系列的預防及改善措施外，亦已提醒所有醫護人員提高警覺，密切監察有關病房的病人情況，並會繼續與衞生防護中心合作追查感染源頭。