新冠肺炎｜增31食肆曾有患者光顧　女子曾到17地方似staycation

新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生署昨（24日）公布，周四（23日）新增123宗確診個案，連續三日確診宗數破百。衞生防護中心今日（25日）凌晨更新確診患者到訪過的地方，名單再新31間食肆，包括多間基層會光顧的連鎖店如大家樂、大快活和肯德基家鄉雞，而黃金海岸商場的麥當勞及太平洋咖啡都上榜。在昨記者會上提及的容龍海鮮酒家和何文田廣場明星海鮮燒鵝專門店，也有列在表中，惟未見有至少兩人確診的西環德記潮州菜館。 一名居於耀安邨耀平樓的36歲女患者，清楚交代潛伏期內去過17個地點，足跡遍及港島新界，曾光顧多間「打卡」熱門餐廳，包括中環IFC Duck & Waffle、NOC coffee、西貢海景西餐廳等，亦曾到訪旺角帝京酒店及馬鞍山海澄軒海景酒店。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 48 + 47 + 46

新增8間酒家 彌敦酒店稻香上榜

衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增31間食肆曾有確診者到訪。新增的餐廳中有8間酒家，當中稻香繼雅蘭中心分店爆發慶回歸晚宴群組感染後，佐敦彌敦酒店分店也曾有患者於潛伏期光顧，但未知所列日期7月17日是報告期或是光顧日期，若屬後者，則代表其是在日間光顧，因為由15日起晚市已禁堂食。這位編號2089患者為一名45歲婦人，她也列入雅蘭中心稻香群組，但沒有出席該晚宴，屬於與該群組患者有流行病學關連。

此外再有百匯軒分店上榜，為北角理文商業中心分店。慈雲山中心亦再多一間中菜餐廳，為麗都軒。

確診女子曾到兩酒店及坑口煜明苑

個案2099、36歲女子申報行蹤十分詳細。她居於耀安邨耀平樓，報稱伏期內曾前往17個地方，足跡遍及天后、銅鑼灣、中環IFC、將軍澳坑口、西貢、馬鞍山、火炭、沙田、馬頭圍、九龍塘、荔枝角、大子及旺角。她報稱曾往旺角帝京酒店、馬鞍山海澄軒海景酒店及坑口煜明苑焜明閣等住處；名單中又有多間熱門「打卡」餐廳，包括從英國到港開設分店的Duck&Waffle的IFC店、精品咖啡店 NOC Coffee.水星街（The Mercury）店、西貢海景餐廳Padstow Restaurant&Bar、新城市廣場L.D.K. by Ufufu Café及火炭伙食工業，帶來現在留港消閒模式staycation影子。

除了前往銅鑼灣維寶商業大廈的報告日期／到訪日期為本月14日外，其他地點均列明是本月22日，即只是報告日期，因此不知她近期何日到達。她於18日發病，有病徵，在21日確診，衞生署在22日公布當日（21日）有113名宗確診個案，她是其中之一。

+ 3 + 2

個案1637曾往黃大仙多間學校

至於在患者行蹤方面，亦再多3個街市上榜，包括屯門富泰街市、牛頭角街市及西貢街市。此外，個案1637、慈雲山民生超級市場任收銀員的39歲女子，報稱曾到多間學校，包括黃大仙佛教孔仙洲紀念中學、嘉諾撒小學（新蒲崗）、香港神託會培敦中學。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼