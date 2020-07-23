新冠肺炎｜六貨船各一名船員確診　140船員於南丫島對開海面隔離

本港新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，多名專家均指第三波疫情或是源於豁免強制檢疫人士。《香港01》今日獨家揭發，有六艘貨船本月中因船員確診，需在香港隔離14日，現時貨船停泊在於南丫島一帶。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（23日）證實，六艘貨船各有一名船員確診，國籍包括菲律賓、印度、俄羅斯及黑山；目前於貨船正進行海上隔離，船員人數約140位。問到相關事件是否屬「防疫漏洞」以及取消豁免安排，張回應指「呢個唔係我可以決定」。

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張竹君今日於記者會上指，六艘貨船上分別有一船員確診，因發現船上有確診人士，故安排其他船員在海上隔離，現時停泊於南丫島附近海面。她續指，因有經機場來港時發現屬確診個案，可能有其他船員或確診船員已上船，所以當局叫停貨船。

張強調，由於其他船員屬緊密接觸者，「唔可以擺入檢疫中心，因為隻船需要有人看住，成日都要上船、落船去睇」，故當局安排在海上檢疫，「唔畀佢哋入嚟香港」。而六艘貨船隔離令最遲屆滿日期為8月3日。

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至於會否加強海員等人士的檢測，食物及衞生局副局長徐德義回應指，香港很多糧食用品、防疫物品等資源，均是靠海路運到本港。他說，政府一直檢討防止輸入個案，以及在維持海外供應上取得平衡，因此某類別人士透過相關政策局建議、衞生署進行風險評估等程序後，可成為豁免檢疫行列。

他又指，船員輪換會先飛到本港再上船，當局7月已有要求每一個上機來港準備換班的船員，須提供陰性檢測報告才可上機，沒有報告則不可到港；而抵港後亦須先進行測試。他又強調「呢系列要求政府會繼續檢視，如果有需要加強我哋一定會加強。」