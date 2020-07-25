新冠肺炎｜12個街市提早關閉大清洗　九龍6個街市裝體溫探測

近日新冠肺炎疫情嚴峻，食物環境衞生署今日（25日）表示，未來數天會安排轄下12個街市陸續提早關閉一小時，於下午7時起進行深層清潔消毒工作。亦會陸續在人流較多的街市加設體溫探測系統，部份安排員工以手提體溫探測儀為顧客量度體溫，首階段已於昨日（24日）在九龍區6個街市完成安裝。

九龍區6個人流較多的街市加設體溫探測系統，包括牛池灣街市、牛頭角街市、紅磡街市、北河街街市、大成街街市及大角咀街市。食環署發言人表示，會陸續在其他人流較多的街市加設體溫探測系統，並已在部分街市安排員工以手提體溫探測儀為顧客量度體溫。

食環署繼上周安排九龍區12個街市提早關閉一小時以進行深層清潔消毒外，在未來數天會安排12個位於港島及新界區的公眾街市，陸續提早一小時關閉，於下午7時開始進行深層清潔消毒工作，包括︰

7月26日（星期日） 士美非路街市 漁灣街市 大埔墟街市 石湖墟街市 7月27日（星期一） 西營盤街市 正街街市 大橋街市 楊屋道街市 7月28日（星期二） 香港仔街市 灣仔街市 沙田街市 荃灣街市

食環署人員會為街市公用地方及設施徹底清潔及消毒，呼籲檔戶配合在各自攤檔範圍清潔及消毒，以改善街市的整體衞生情況。此外，食環署亦會在街巿外圍及附近街道進行深層清潔。清潔消毒工作預計需時約4小時。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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發言人表示，會與機電工程署聯絡，在切實可行的情況下盡力改善部分街市空氣流通的狀況。早前已發信予轄下街市檔戶，提醒他們在街市範圍內佩戴口罩，並時刻保持手部清潔。食環署日前亦已向轄下街市檔戶派發外科口罩及消毒搓手液，並在電梯大堂、扶手電梯及公磅附近等公共地方擺放消毒搓手液供顧客使用。

食環署會密切留意轄下街市的情況，因應需要在其他街市加強清潔消毒工作及預防措施，以保持環境衞生，保障街市檔戶及市民的健康及安全。