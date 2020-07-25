新冠肺炎｜許樹昌籲市民減少到街市　政府應派員巡沙灘

本港新冠肺炎確診數字屢創新高，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（25日）在商台節目《政經星期六》中表示，確診數字未有以幾何級數上升，證明病毒傳播率已減低，相信是防疫措施起作用。 他呼籲市民繼續居家抗疫，減少到街市買菜次數；又建議政府派員巡查沙灘，避免因人群聚集產生感染風險。他認為現在街上人流減少，擴展口罩令至戶外地方沒有迫切性。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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許樹昌表示，本港的確診數字仍然高企，但數字未有以幾何級數上升，證明病毒傳播率已減低。他相信是防疫措施起作用，呼籲市民繼續減少外出，企業容許員工在家工作。

他形容，病毒已滲入社區，各行各業受感染。多個街市相繼出現感染群組，或因為空氣流通較差，而市民買菜時會共同接觸貨品，構成傳染。他建議市民減少買菜次數，「一次買多幾日餸，唔好日日去」。倘家裡有長者，年輕人應替他們外出購買日用品。

暑氣逼人，不少市民漠視康文署的關閉告示，跨過膠帶闖入沙灘享樂。許樹昌指出，政府應派執法人員巡查沙灘，避免因人群聚集產生疫情爆發風險。他建議市民如想郊遊，應到較偏遠的地區，「行山就行遠少少，去無乜人嘅地方。」對於強制戴口罩是否應擴展至戶外，他認為現在街上人流減少，措施沒有迫切性；加上天氣酷熱，有些人會感辛苦。

近日英國牛津大學和內地團隊分別表示研製疫苗有進展，許樹昌稱，全球正在研製24種疫苗，而衞生防護中心的科學委員會，會協助政府砃究廠商提供的數據，再商討訂購哪一款。他坦言訂購疫苗存在風險，「要搏一搏，不能擔保百份百成功」，但由於全球將瘋搶疫苗，若待研究全面完成才決定，恐怕會太遲。