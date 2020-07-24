新冠肺炎｜醫學會：有醫生向衞生署索樣本樽　等足六日都未收到

本港新冠肺炎疫情爆發最嚴峻一波，衞生署病毒檢測服務不勝負荷。醫學會會長蔡堅今早（24日）接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，深喉唾液測試服務供不應求，有私家醫生向衞生署索取樣本樽，六天後仍未獲發。他批評衞生署無向診家醫生提供基本資源，令病人感到不滿。他建議政府向全港市民派發醫療劵，從而可到私院接受檢測，減低公營化驗壓力。

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揭有僱主要求居將軍澳黃大仙檢測陰性才准上班

蔡堅指出，到私家診所求醫的市民回升，深喉唾液測試服務變得供不應求，有病人交樽後五至七日才得檢測結果；亦有醫生派完樣本樽，向衞生署索取後六天仍未獲補充。他透露，有僱主要求住在將軍澳、黃大仙區的員工提供陰性檢測證明方准上班，形容情況離譜。他又批評衞生署，要求私家醫生協助派樽，但無提供足夠基本資源，令病人感到不滿。

私家醫院檢測費用動輒過千，而私家診所派樣本樽一般只收200至400元的會診費用，蔡堅認為這是衞生署化驗服務崩潰的原因。他建議政府向全港市民派發醫療劵，從而私院接受檢測，讓化驗能「分開兩條隊」，減低公營化驗壓力。他形容私院仍有幫忙空間。

早前各間私院，包括港怡醫院、聖德肋撒醫院等均表示檢測服務數日內爆滿，大排長龍的市民只能失望而回。

醫學會會長蔡堅倡向全港市民派發醫療劵，從而可到私院接受檢測。（資料圖片／黃永俊攝）

對於本港疫情發展，蔡堅指，近日每日確診個案雖過百，但數字沒有倍升。他希望市民在未來兩周做好隔離和戴口罩，倘疫情能夠受控，政府便不必加辣防疫措施。