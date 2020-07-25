新冠肺炎｜石澳正灘被封　泳客轉後灘暢泳　20警員增援成功清灘

香港新冠肺炎疫情嚴重，政府呼籲市民留家抗疫，減少聚集。今日（25號）是星期六，仍有市民堅持要到沙灘享受陽光，但遇到攔阻，當中石澳泳灘正灘入口被康文署以圍欄封住，並有救生員看守，泳客無法進入，不過有人轉到未有封鎖的後灘暢泳曬太陽。雖然救生員及數名警員到場勸喻泳客離開，但成效並不大，最終警方增援，派出逾十名軍裝警員到場，才成功清灘。

石澳正灘被封，有泳客無法進入，留在灘外空地曬太陽。（廖雁雄攝）

第三波新冠肺炎疫情嚴重，不論政府、專家及醫生都多次勸喻市民如非必要盡量留在家中，但仍然無阻市民於周末外出。石澳正灘今日（25日）已被康文署用圍欄封起所有出入口，亦有職員及救生員於出入口監察，防止市民進入正灘。

康文署職員及中女數名警員初勸無效

然而，雖然正灘嚴密封鎖，但較為隱蔽的後灘卻無人看管，大約100名泳客無視康文署封場通知，進入後灘曬太陽、游泳。期間先後有康文署職員帶同大聲公到場勸喻各人離開，又在場內貼上告示，告知市場泳灘關閉並禁止進入，但成效不大。其後有數名警員到場，以口頭勸喻市民離去，但亦只有數人願意離開。

最後警方增援，約有20名軍裝警員增援，對在場泳客逐一勸喻，並派發防疫宣傳單張，最後所有泳客都離開泳灘。

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認為封場不合理 應先堵塞輸入個案

市民鄭先生今年考完DSE，在放榜後與同學打算到石澳泳灘放鬆心情，來到後才發現沙灘已經關閉被封起，並準備離開。他認為政府將沙灘封起的行為並不合理，封沙灘亦不能幫助控制疫情，他認為要先解決外地的輸入個案，再處理本地個案，先可以控制疫情。然而，近期大多確診個案均為本地感染個案，輸入個案亦只佔少數；他又認為「做運動，曬太陽吸收維他命D可以令自己冇咁易中招」，加上大家在沙灘亦會保持一定距離，所以並不會構成太大問題。

鄭先生認為封場的措施並不必要，應先專注於堵截輸入個案（廖雁雄攝）

午餐被取消 市民只感肚餓

外藉市民Amy與朋友本來在沙灘的餐廳訂了枱吃午餐，但由於封場的關係，她們亦不能在餐廳用膳。她理解本港疫情嚴重，染病人數一直上升，封場一至兩星期以控制疫情是一個好的主意。而對於未能如期在餐廳用膳有何感受，她表示「Hungry, thats how I feel」。亦有市民與朋友行山後打算到沙灘休息，但到達才知道沙灘原來被封起，她指明白政府有需要封場，以控制疫情。