新冠肺炎｜限聚令西貢人流跌　遊人指：喺屋企留咗7個月　冀放鬆

新冠疫情迎來第三波爆發，政府於15日起收緊限聚令至最多4人。今日（19日）是新限聚令實施後的首個周日，明顯見到西貢人流有所減少，但仍見有市民無懼疫情，結伴出行， 更指以往假期自己都會留在家中，但「喺屋企留咗7個月」，希望今天能和友人「放鬆」一下。 有西貢居民坦言，並不希望見到有太多遊客，將疫情帶入西貢。部份食肆亦因疫情而暫停營業。

▼周日西貢人流▼

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西貢人流下跌 食肆為防疫暫停營業

本港爆發第三波疫情，政府再次收緊限聚令至4人為上限，西貢人流可見明顯減少，有做租船生意的商家更稱生意減少三分之二，一些食肆更暫停營業1星期防疫。雖則如此，仍見有市民無懼疫情，結伴出行。

李先生指平日假期自己都會留在家中，「喺屋企留咗7個月」，希望今天能和友人「放鬆」一下。（盧翊銘攝）

市民結伴出遊 稱會自備食物 保持距離

李先生和另外3名友人今天打算從西貢出海到離島遊玩，他指平日假期自己都會留在家中，「喺屋企留咗7個月」，希望今天能和友人「放鬆」一下，但不會外出用膳，會自備食物到離島。被問及會否加強自身防疫措施，李先生稱會配戴韓國進口口罩，對政府所派發的「CU Mask」口罩表示不信任。他又指政府應投放更多醫療資源，並加強邊境檢疫隔離措施，以防海外輸入個案。

張先生指在遠足時他們會「分開啲行」，途中也會配戴口罩。（盧翊銘攝）

張先生偕伴共5、6人一同到西貢遠足，他希望到少人的地方呼吸新鮮空氣，適當地放鬆一下，之後的假日會盡量留在家中防疫。被問及會否擔心違反限聚令，張先生指在遠足時他們會「分開啲行」，途中也會配戴口罩。得知日前有西貢專線小巴乘客確診，張先生表示會「多啲洗手」，保護自己。

廖婆婆坦言不希望西貢有太多外來遊客，「少啲人好啲，東面（大陸）嘅人帶啲菌落嚟！」（盧翊銘攝）

西貢居民：少啲人好啲

西貢居民廖婆婆在涼亭短暫脫下口罩乘涼，在記者提醒後，便重新戴上口罩。即便近日多有來自餐廳群組確診者，但廖婆婆仍每日外出用膳，一日三餐只有晚飯會自行煮食，她指自己會留意餐廳人數，「人多就唔好坐埋去」，用膳後亦會立即離開，不會逗留。被問及有否留意近日西貢人流有否增加或減少，廖婆婆稱沒有留意，但坦言不希望西貢有太多外來遊客，「少啲人好啲，東面（大陸）嘅人帶啲菌落嚟！」