新冠肺炎｜新世紀廣場PURE Yoga再有會員染疫　家人初部確診

撰文：陳晶琦
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本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，今日（25日）再新增133宗確診以及逾百宗初步確診個案。PURE Yoga本周四（23日）向旗下會員發通知，稱一名46歲女會員於當日確診，事主上周六（18日）起不適，但不適前14天，分別由7月5日至14日期間，四次到訪旺角新世紀廣場分店。
PURE Yoga今日再向會員發通知，提及涉事確診女會員的同住兩名家人日前亦分別確診及初步確診。集團呼籲，若與該名確診者接近同一時段到訪涉事分店，並出現任何不適徵狀，建議盡快接受病毒測試。
▼第三波疫情 第二輪新措施▼
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PURE今日向旗下會員發出通告，提及本周四一名女會員確診，且日前她的兩名同住家人接受病毒測試後，亦分別確診及初步確診。通告續指，新增的確診亦除分別４次到訪旺角新世紀廣場的分別，出席7月5日早18時55分、7月8日早上6時46分、7月12日早上8時55分、7月14日早上6時34分的Ashtanga Mysore瑜伽課及Yin瑜伽課外，亦參與了7月10日早上6時30分至8時30分舉行的的Ashtanga Mysore瑜伽課。
首位出現病徵的家庭成員於7月18日開始感到不適，而集團早於該日期的4天前關閉。集團又指，由7月14日開始直至目前，未有其他曾參與上述瑜伽課的PURE持卡人報稱出現病徵，且該名確診持卡人的瑜伽老師接受病毒檢測後，結果亦呈陰性反應。
集團呼籲，旗下會員倘與該名確診持卡人接近同一時段到訪該分店，如有任何不適建議盡快接受病毒檢測。