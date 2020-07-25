新冠肺炎｜新世紀廣場PURE Yoga再有會員染疫　家人初部確診

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，今日（25日）再新增133宗確診以及逾百宗初步確診個案。PURE Yoga本周四（23日）向旗下會員發通知，稱一名46歲女會員於當日確診，事主上周六（18日）起不適，但不適前14天，分別由7月5日至14日期間，四次到訪旺角新世紀廣場分店。

PURE Yoga今日再向會員發通知，提及涉事確診女會員的同住兩名家人日前亦分別確診及初步確診。集團呼籲，若與該名確診者接近同一時段到訪涉事分店，並出現任何不適徵狀，建議盡快接受病毒測試。