新冠肺炎｜海關增一關員初確診　駐守昂船洲船隊基地　累計三染疫

新冠肺炎疫情持續。香港海關今日（25日）公布，再有一名關員初步確診，該名關員駐守昂船洲海關船隊基地，主要負責後勤工作，無需接觸公，最近一次當值日期為本周日至一（即7月19至20日），昨日（24日）因身體不適前往醫院求醫，今早凌晨時分獲通知初步確診，目前正在醫院接受隔離治療，情況穩定。 據資料，連同今次個案，海關近十日內累計有3名人員確診。

香港海關表示，今日（25日）得悉一名關員初步確診。（資料圖片）

海關表示，該名人員最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他於當值期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

海關正密切配合衞生防護中心進行流行病學調查。與該人員共同當值的人員目前沒有出現病徵，海關已與衞生防護中心聯絡，安排共同當值人員進行病毒測試，並安排對相關工作地方進行徹底清潔消毒。

海關表示，高度關注疫情，所有人員均高度戒備，嚴格遵照衞生署有關處理傳染病的衞生指引。人員於當值前須量度體溫，並穿戴適當個人防護裝備。海關將繼續加強所有工作地點的消毒清潔工作，並提醒所有人員必須嚴格遵守衞生防護中心發出有關處理傳染病的指引，如人員如出現不適症狀，必須馬上求醫。

據資料，海關至今累計3名人員確診，包括於7月18日在北角海關總部上班的一名男海關關員確診，及於7月15日在啟德工業貿易大樓工作的助理貿易管制主任初步確診。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼