新冠肺炎｜36歲女患者潛伏期遊17處　張竹君承認逾3日才通知確診

新冠肺炎疫情未緩和。一名居於耀安邨耀平樓的36歲女患者，清楚交代潛伏期內去過17個地點，足跡遍及港島新界，到訪多間餐廳，引起坊間關注是否工作需要。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（25日）表示，該患者並非傳聞中的「速遞員」，只是文職人員，但屬於「比較多活動」，即如她多次提到有不少人士不適後及等候樣本測試結果期間，仍有好多活動。她呼籲希望大家盡量減少活動，即使無病徵亦未知會否之後可能受感染，盡量留在家中。惟張竹君承認，女患者在留樣本超過3天才接獲通知。

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新冠肺炎｜增31食肆曾有患者光顧 女子曾到17地方似staycation

衞生署違服務承諾 逾時通知陽性結果

個案#2099、36歲女子申報行蹤十分詳細。潛伏期內曾前往17個地方，其蹤跡引起坊間揣測。張竹君今日在記者會上回應提問指，該患者並非傳聞中的「速遞員」，只是文職人員，但屬於「比較多活動」，該名女患者於14日起不適、17日提交深喉唾液樣本，超過3日未獲測試結果，「但發病之後去過好多地方。」即如她早前多次提到不少人取樣本等候測試結果期間仍多活動，她呼籲希望大家盡量減少活動，即使無病徵未知會否傳染到，要盡量留在家中。據衞生署過去做法，如市民留樣本後的3個工作天內沒有被通知，即代表化驗結果為陰性，事件顯示衞生署逾時通知結果。

該名女患者居於耀安邨耀平樓，潛伏期內曾前往17個地方，足跡遍及天后、銅鑼灣、中環IFC、將軍澳坑口、西貢、馬鞍山、火炭、沙田、馬頭圍、九龍塘、荔枝角、大子及旺角。

她報稱曾往旺角帝京酒店、馬鞍山海澄軒海景酒店及坑口煜明苑焜明閣等住處；名單中又有多間熱門「打卡」餐廳，包括從英國到港開設分店的Duck&Waffle的IFC店、精品咖啡店 NOC Coffee.水星街（The Mercury）店、西貢海景餐廳Padstow Restaurant&Bar、新城市廣場L.D.K. by Ufufu Café及火炭伙食工業。

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