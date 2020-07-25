新冠肺炎｜香港船東會倡收緊海員輪換安排　工會：允換班合情合理

新冠肺炎疫情爆發第三波，早前有多名專家質疑第三波源於豁免檢疫，令船員等豁免人士將病毒帶入社區。 香港船東會今日（25日）指，支持收緊船員換班安排，早前已向政府建議以「測試陰性放行」取代「測試放行」、未來幾周僅允許香港船隻和香港註冊公司安排船員輪換等。他們稱，已要求航運公司暫緩非必要輪換。 至於香港海員工會則指，換班合情合理、是船員權利，不過認為政府應完善相關檢疫措施。

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香港海員工會指，海運佔全球貿易運輸的90%，於疫情下有數十萬船員未能正常換班滯留船上，工會會盡力協助他們回家。工會指，海員於疫情下將貨品運送到世界各地，容許船員換班合情合理、是船員應有權利。不過為減少換班對本港疫情影響的憂慮，認為政府應進一步完善相關檢疫措施，讓船員能安全換班，並減低與社區直接接觸。

僅允許香港船隻及公司輪換船員

而香港船東會則指，支持專家建議收緊船員換班安排，指早前建議政府收緊對船員輪班採取的措施，包括以「測試陰性放行」取代「測試放行」、未來幾周僅允許香港船隻和香港註冊公司安排船員輪換，並對違例者採取處罰措施。船東會稱，已要求航運公司暫緩非必要輪換在香港的船員，推行至少三周，而政府已有相應措施針對有迫切換班需要的船員。

多名專家質疑第三波疫情源自船員等豁免檢疫人士，現時本港有六艘貨船有海員確診，其他船員需要在船上隔離。中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌亦曾指，應考慮暫停相關輪換安排約三星期；亦可收緊限制，包括縮短船員留港時間。

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