新冠肺炎｜增19間食肆曾有患者光顧　尖沙咀Outback富士山55上榜

新冠肺炎疫情爆發第三波，衞生署昨（25日）公布，周五（24日）新增133宗確診個案，連續四日確診宗數破百。衞生防護中心今日凌晨更新確診患者到訪過的地方，名單新增19間食肆。 除了繼續有多區的大家樂及大快活上榜，油尖旺亦新增數間餐廳，如尖沙嘴中心Outback Steakhouse、旺角倫敦大酒樓。 此外，居於藍田康柏苑龍柏閣 的第1781號患者、19歲青年，補充潛伏期的行蹤，主要在油塘至藍田之間活動，報稱曾往油塘大本營的Euro gogo及薩莉亞餐廳。

衞生防護中心更新確診患者行蹤，新增19間食肆曾有確診者到訪。油尖旺區有數間餐廳上榜，包括尖沙咀中心Outback Steakhouse、南洋中心百樂門宴會廳、南洋中心富士山55 (拉麵沾麵專門店) 、旺角倫敦大酒樓及旺角88。

此外，有多區的大家樂及大快活上榜，分別於屯門、觀塘區、沙田及粉嶺。

19歲男子到訪多間餐廳

個案1781、一名居在藍田康柏苑龍柏閣19歲青年，亦報稱曾到訪5間觀塘區的連鎖餐廳，包括油塘大本營的Euro gogo及薩莉亞餐廳，藍田平田商場百分百餐廳、啟田商場臨記車仔麵及廣田商場大家樂。根據衞生防護中心資料，該名患者在7月15日發病，19日報告確診，而他就上述餐廳報告日期為7月18日，未知為到訪日期或報告日期。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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至於患者行蹤，再多兩個市政大廈上榜，包括青衣市政大廈、九龍城市政大廈，而屯門新墟街市亦曾有患者到訪。名單上亦有多個商場，包括粉嶺名都商場、屯門時代廣場等。

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上提到，灣仔雅園餐廳小廚有員工確診。該店昨沒有營業，鐵閘貼出告示，指「因疫情嚴重 本廳暫停營業」。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼