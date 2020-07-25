新冠肺炎｜兩名確診消防員曾當值八鄉少訊檢疫中心　屬快速應變隊

新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（25日）再增多133宗確診個案，當中青衣南消防局有3宗確診，20人需要檢疫。 消防處指，分別有一名駐守長洲滅火輪消防局及青衣南消防局的確診消防員，他們曾經在八鄉少年警訊永久活動中心的檢疫中心當值。

兩名確診消防員曾往八鄉少年警訊永久活動中心的檢疫中心當值。（資料圖片）

消防處指，於7月23日確診、駐守長洲滅火輪消防局的消防員，曾於7月15日晚上9時至翌日上午9時，到設於八鄉少年警訊永久活動中心的檢疫中心當值。而根據早前處方資料，該名確診消防員於7月22日感不適，於23日到到醫院求醫及確診感染。

至於另一名駐守於青衣南消防局的消防人員於7月24日確診，他曾經在7月20日早上9時至晚上9時到八鄉的檢疫中心當值。二人均是負責檢疫中心內消防快速應變隊的工作，工作範圍包括執行緊急滅火及救援任務。

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消防處稱，有為快速應變隊的當值隊員提供個人防護裝備，而所有隊員在與檢疫人士接觸時亦會做足防護措施，包括佩戴口罩。處方已經安排人員清潔及消毒該消防人員的當值地點。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會稱，有1名確診消防員曾到檢疫中心，工作時為駕車巡視，於一日內會巡數次。張稱，確診消防員有戴口罩，並無與人接觸。