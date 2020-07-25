新冠肺炎｜上水屠房職員初步確診　負責欄區牲口雜項　周四曾上班

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，今日（25日）再創單日新高，新增133宗確診個案以及逾百宗初步確診個案。食物環境衞生署表示，接獲上水屠房通知，其中一名工作人員對新冠病毒呈初步陽性反應，而涉事人於屠房負責欄區牲口雜項工作，上班期間一直有佩戴口罩，其最後上班日期為7月23日。 發言人指出，上水屠房運作無受事件影響，並會確保運作符合規定的衞生和環境標準，且供應市場的所有肉類均適宜供人食用；而衞生防護中心將會追蹤該名工作人員在屠房工作的密切接觸者，並安排派發深喉唾液樣本收集樽予相關接觸者作檢測。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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自費聘請私人醫療機構檢測揭染疫

因應新冠肺炎疫情發展，食環署指上水屠房的持分者包括營運者、入口商、買手及運輸公司，較早前主動自費聘請私人醫療機構，為其僱員進行病毒檢測，其中一名人士的測試結果呈初步陽性反應。涉事初步確診者於上水屠房負責欄區牲口雜項工作，上班期間一直有佩戴口罩，最後上班日期為本月23日。

上水屠房已即時向衞生防護中心呈報有關個案，並立即徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方，亦已提醒所有工作人員，倘身體感到不適，必須及早求醫及不應上班。衞生防護中心表示，中心接獲通報後已即時跟進有關個案，並已聯絡上水屠房營運者、該名工作人員及其僱主進行調查，追蹤該名工作人員在屠房工作的密切接觸者，將安排派發深喉唾液樣本收集樽予相關接觸者作檢測。

上水屠房有職員初步確診。（資料圖片）

食環署發言人表示，政府及上水屠房會致力確保屠房運作暢順，活豬供應不受影響。根據現有的科學資料及世界衞生組織的意見，人類不大可能從食物感染新冠病毒。他又補充，即使如此，根據世衞有關食物安全的建議，食物安全中心亦提醒市民應時刻保持個人、食物及環境衞生，包括處理生熟食物前後洗淨雙手、生肉及內臟要與熟食分開處理、徹底煮熟食物、避免食用生或未經煮熟的動物等，以保障食物安全。

確診職員負責趕豬 不接觸生肉

有業界人士指，初步確診的屠房職員日常負責趕豬，即將豬隻趕入豬欄內，平常只會接觸生豬，不會接觸生肉。他稱，屠房員工經常不戴口罩，加上人多密集，擔心會有爆發。被問及一旦停運屠房對業界的影響，他坦言無辦法，認為政府有責任督促屠房的管理。

梁子超：視乎篩檢結果 或須停運屠房

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，於室溫下病毒在生肉存活時間不長，相信市民於處理生肉時避免接觸眼耳口鼻、其後清潔雙手，並煮熟肉類才進食，估計經生肉間接傳播的風險不高。

不過，他提到由於屠房空氣不流通，加上人多及部份員工工作時或不戴口罩，員工之間有機會出現交叉感染，擔心屠房會有爆發風險，甚至將病毒帶入社區。他指，於篩檢後若再有員工確診，而該確診者未有與首名屠房患者有密切接觸，應考慮暫停屠房運作。